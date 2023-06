Francia, come stanno i bimbi accoltellati nei passeggini ad Annecy e perché sono stati colpiti I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 8 giugno, nel sud-est della Francia. L’aggressore, un 32enne siriano con lo status di rifugiato in Svezia, è stato fermato. Le autorità riferiscono che non ha “precedenti penali o psichiatrici” e smentiscono “matrici terroristiche” in merito all’attacco.

A cura di Biagio Chiariello

I quattro bambini accoltellati ieri, 8 giugno, in un parco ad Annecy, nel sud-est della Francia, sono in condizioni stabili. Lo hanno riferito alcuni funzionari locali alla BBC. I piccoli, di età compresa tra uno e tre anni, sono tutt'ora ricoverati in ospedale. L'aggressore, un cittadino siriano richiedente asilo, identificato come Abdalmasih H., classe 1991, è stato fermato. Secondo la polizia aveva lo status di rifugiato in Svezia.

Il video dell'aggressione ad Annecy

Il deputato regionale Antoine Armand ha descritto l'attacco come "abominevole" e ha detto che le indagini stanno procedendo, ma al momento "si sa molto poco".

Le riprese video dell'aggressione sui social media – troppo esplicite per essere trasmesse – mostrano un piccolo parco giochi coi bambini che corrono in giro, i genitori sono lì presenti. Ad un certo punto arriva un uomo: occhiali da sole sugli occhi, barba, turbante in testa. Ha un coltello tra le mani. Si sentono delle urla. Quindi l'aggressore colpisce un primo bimbo nel passeggino.

Perché ha colpito i bambini nei passeggini

Sul movente lavorano gli inquirenti francesi. Secondo testimoni, prima di colpire l’uomo avrebbe urlato “in nome di Gesù”, mostrando un ciondolo al collo, forse un crocifisso.

Il primo ministro francese Élisabeth Borne in una conferenza stampa ha riferito che l'aggressore non ha "precedenti penali o psichiatrici". Mentre il procuratore di Annecy Line Bonnet-Mathis ha detto ai giornalisti che "non sembra esserci alcun tipo di motivazione terroristica".

Cosa ha detto la moglie del sospettato

La polizia ha confermato che il sospettato ha lo status di rifugiato in Svezia e di recente è arrivato in Francia. È sposato e ha una figlia di tre anni. In una domanda di asilo (respinta) lo scorso anno per lo status di rifugiato in Francia, ha affermato di essere un "cristiano siriano".

Una donna identificata come la sua ex moglie ha detto a BFM TV che il suo ex compagno "era cristiano". "Non mi chiama da quattro mesi. La nostra relazione si è interrotta perché vivevamo in Svezia e lui non voleva più stare lì", ha detto, aggiungendo che in passato non ha "mai" mostrato una vena violenta.

Macron in visita alle vittime

Il presidente francese Emmanuel Macron visiterà oggi le vittime dell'aggressione. Lo ha reso noto l'Eliseo.

"In seguito all'attacco di ieri, il presidente della Repubblica e la moglie Brigitte visiteranno oggi le persone ferite e le loro famiglie, così come tutti coloro che ad Annecy hanno contribuito a fornire loro aiuto e sostegno", ha dichiarato l'Eliseo.