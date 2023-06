Uomo accoltella bimbi al parco in Alta Savoia, piccoli feriti gravemente ad Annecy: “Nazione sotto choc” Almeno quattro bambini sarebbero stati feriti dalle coltellate dell’uomo, tra cui due in modo gravissimo. L’attacco in un parco vicino al lago di Annecy dove la polizia poco dopo ha fermato l’aggressore.

A cura di Antonio Palma

Sangue e paura oggi in Alta Savoia, in Francia, dove un uomo ha aggredito e ha accoltellato persone a caso tra adulti e bambini in un parco pubblico, ferendo diversi passanti, alcuni in modo grave. Il fatto tra i vialetti del parco Le Pâquier e dei Jardin d'Europe, un'area verde che si affaccia sul lago di Annecy, nella regione dell’Alta Savoia, nel sud-est della Francia, dove la polizia è intervenuta in forze poco dopo e ha fermato e arrestato l’aggressore.

Secondo i giornali locali, almeno quattro bambini sarebbero stati feriti in maniera grave dai fendenti dell’uomo, tra cui due ricoverati in ospedale in condizioni gravissime e in pericolo di vita. Tra i feriti anche bimbi di età inferiore ai tre anni. Tutti i piccoli sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Il bilancio conta anche altri due feriti tra gli adulti, compreso l'aggressore.

Il parco dove è avvenuto l’attacco ad Annecy

L'attacco è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 8 giugno, poco prima delle 10. L'aggressione è avvenuta in un parco molto frequentato dove al momento dei fatti erano presenti numerose famiglie e bimbi. Secondo BFM TV, l'aggressore sarebbe un cittadino siriano richiedente asilo, identificato come Abdalmasih H., classe 1991, che non aveva mai avuto problemi con la giustizia in precedenza. L'emittente ha mostrato anche un video del momento dell'arresto dell'uomo nel parco.

Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l'avvenuto arresto dell'uomo "grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine". "Diverse persone, compresi bambini, sono state ferite da un individuo armato di coltello in una piazza di Annecy. L'individuo è stato arrestato grazie al rapidissimo intervento delle forze dell'ordine" ha scritto il Ministro.

"Aggressione di assoluta vigliaccheria questa mattina in un parco di Annecy. Bambini e un adulto lottano tra la vita e la morte. La Nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati" ha scritto invece il Presidente Macron.

"Spaventoso attacco questa mattina al Pâquier ad Annecy. Tutti i miei pensieri alle vittime e alle famiglie. Si prega di evitare l'area di Pâquier per non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni" ha dichiarato il sindaco della cittadina francese.

Il deputato regionale Antoine Armand ha descritto l'attacco come "abominevole" e ha affermato che le autorità stanno indagando. Il primo ministro francese, Élisabeth Borne, ha annunciato che si recherà in giornata sul posto insieme al ministro dell'Interno.