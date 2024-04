video suggerito

Elicottero per eliski si schianta sulle Alpi, soccorsi in corso: 3 morti e 3 feriti Un elicottero si è schiantato sulla parete nord del Petit Combin, nell’alta Val de Bagnes in Svizzera: si tratterebbe di un volo previsto per l’eliski in grado di trasportare fino a cinque persone e il pilota. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Tragedia sulle Alpi svizzere, dove questa mattina un elicottero si è schiantato sulla parete nord del Petit Combin, nell'alta Val de Bagnes in Svizzera. La notizia, riportata da Le Nouvelliste, è stata confermata anche dalla polizia cantonale del Vallese che ha parlato di un intervento di salvataggio in corso. Il bilancio è di 3 morti e 3 feriti, come precisa in un comunicato stampa la polizia cantonale.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un volo previsto per l'eliski, la pratica dello sci fuoripista servendosi di un Elicottero come mezzo di risalita, in grado di trasportare fino a cinque persone e il pilota. L'elicottero dopo lo schianto, avvenuto attorno alle 9:25 in prossimità della vetta della montagna a 3'668 metri d'altitudine, sarebbe rotolato per un pendio. L'identità delle vittime non è ancora stata resa nota.

Due feriti sono stati prontamente soccorsi prima di essere trasportati in aereo all'ospedale di Sion e successivamente anche una terza persona è stata tratta in salvo. L'aereo era occupato dal pilota, da una guida alpina e da quattro passeggeri.

Sempre in Svizzera, a Zermatt, una valanga ha travolto ieri sette sciatori. Tre le salme già recuperate, tra cui quella di un 15enne. Una quarta persona travolta dalla massa nevosa — uno svizzero di 20 anni — è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale con l'elicottero.

Per altro, questo è il terzo incidente in elicottero in poche settimane nel Cantone svizzero. Si ricordi che a metà febbraio il primo velivolo si è schiantato nella valle degli Anniviers e a metà marzo un elicottero si è schiantato su un prato a Vétroz.