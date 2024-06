video suggerito

Bimbo di 3 anni travolto da un cancello in ferro: ricoverato in gravissime condizioni Un bambino di 3 anni è rimasto schiacciato da un cancello in ferro nella giornata di sabato 29 giugno a Guardia Piemontese, nel Cosentino. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30, quando la cancellata di uno stabilimento balneare della nota località turistica è caduto e ha travolto il piccolo. Immediati i soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un bambino di 3 anni è rimasto schiacciato da un cancello in ferro nella giornata di ieri, sabato 29 giugno, a Guardia Piemontese, nel Cosentino. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30, quando il cancello in ferro di uno stabilimento balneare della località turistica del Tirreno cosentino si è abbattuto travolgendo il piccolo che si trovava nelle vicinanze.

Sulle cause del cedimento i carabinieri della compagnia di Paola hanno avviato accertamenti, che sono tutt'ora in corso. I genitori, persone della zona, e altri avventori del lido che hanno assistito alla scena hanno immediatamente lanciato l'allarme e chiesto l'invio di soccorsi.

Sul posto è anche intervenuto un elicottero del 118. Per permettere l’intervento immediato dei sanitari, anche con il supporto dei carabinieri della locale stazione, si è proceduto alla evacuazione dell’antistante spiaggia in quel momento particolarmente affollata di bagnanti.

Leggi anche Auto si schianta contro il guardrail sulla Palermo-Sciacca, morta 20enne e un bimbo di 2 anni

Il personale medico, dopo essersi accertato delle condizioni del piccolo, ha optato per il trasporto in volo all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Qui il piccolo si trova attualmente ricoverato in condizioni gravissime e in coma farmacologico.

Come riportano i quotidiani locali, il bimbo ha riportato diversi traumi che hanno costretto i sanitari a intervenire chirurgicamente per il trattamento di un ematoma interno. La famiglia, che risede a San Marco Argentano, attraverso i social ha chiesto di pregare per il bambino, la comunità è ancora sotto shock per l'accaduto.

Sul luogo dell'incidente, oltre al 118 e agli uomini dell'Arma dei carabinieri, ha operato anche il personale della Guardia costiera e della Capitaneria di porto di Cetraro. Sulla vicenda, secondo indiscrezioni, la Procura di Paola avrebbe aperto un fascicolo per determinare eventuali responsabilità.