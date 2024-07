video suggerito

Sardegna, schianto fra auto e moto a Oristano: 3 morti e due feriti. Dopo incidente scoppia incidendio La tragedia della strada sulla SP11 nel comune di Paulilatino, in Sardegna. Lo scontro, secondo una prima ricostruzione, ha coinvolto quattro moto e un'auto e ha alimentato anche un pericoloso incendio nella zona di S'Arenarzu.

A cura di Biagio Chiariello

L'incidente di Oristano

Tre persone sono morte in un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto quattro moto e un'auto, avvenuto sulla Strada Provinciale 11 nel comune di Paulilatino, in provincia di Oristano. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto.

Dalle 13.40 le squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo sul posto. La benzina fuoriuscita da uno dei mezzi a quattro ruote ha scatenato un grande incendio nella vegetazione circostante. Cinque squadre a terra dei pompieri sono intervenute con il supporto di un super puma e due canadair del Corpo nazionale, decollati dalla base di Olbia.

Le fiamme nella zona di S’Arenarzu minacciano i vicini oliveti, sugherete e diversi ettari di macchia mediterranea.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale, oltre ai medici del 118, arrivati con diverse ambulanze.

La dinamica dell'incidente ad Oristano

Secondo una prima ricostruzione le quattro moto viaggiavano in direzione di Paulilatino e si sarebbero scontrate con una macchina che procedeva sull'altro senso, lungo uno dei rettilinei della provinciale che collega proprio il comune oristanese col quadrivio di S’Arenarzu verso Ula Tirso, Busachi, Fordongianus e Abbasanta.

Lo schianto è stato terribile. Tre centauri sono deceduti e un quarto è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari: è in gravi condizioni. Leggermente ferito l’autista dell’auto, rimasto sotto shock.

L'incendio che si è sviluppato dopo l'incidente

Il precedente in Sardegna nella giornata di ieri

Ieri sempre in Sardegna è avvenuto un altro incidente mortale. Due auto, una Toyota e una Jeep, si sono scontrate nella mattinata del 5 luglio all'incrocio località Sa Zeppara tra la statale 126 e la provinciale 64 a Guspini, nel sud Sardegna.

Una persona è morta nell’impatto fra due auto, si tratta di una 75enne milanese.