Incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, scontro tra auto e moto: morti sul colpo due ragazzi di 17 anni

Incidente mortale a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Due ragazzi di 17 anni, Mattia C. e Simone M., sono deceduti dopo che la moto a bordo della quale viaggiavano ha impattato contro un'auto. È successo nella notte intorno alle 2.30 all'incrocio tra la via Kennedy e la via San Vito.

I due ragazzi, da una prima ricostruzione, sono stati sbalzati dalla sella finendo contro un muretto e un'auto in sosta. L'auto invece, una Fiat Punto, è andata a sbattere contro un albero. Per i due minorenni non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo e nulla hanno potuto i soccorritori di un'ambulanza giunta poco dopo. Il conducente della vettura è stato portato in ospedale per i controlli e per essere sottoposto ad alcol test e drug test.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Le salme dei due giovani sono state trasferite all'obitorio del Policlinico di Messina.

Sotto choc la comunità locale. Sui social l'arciprete del Duomo di Santa Maria Assunta, Santo Colosi ha commentato così la triste notizia: "Lacrime, affidamento a Dio delle giovani vite stroncate, preghiere e consolazione per le famiglie distrutte dal dolore. La comunità parrocchiale è profondamente provata".

