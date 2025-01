Francia, autobus pieno di studenti esce di strada, muore una 15enne. Autista positivo agli stupefacenti

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un gravissimo incidente stradale ha scosso la Francia: un autobus scolastico, con a bordo studenti di un liceo della regione della Loira, è uscito di strada ieri mattina vicino a Châteaudun, causando la morte di Johanna, una ragazza di 15 anni, e ferendo altre 20 persone. L'autista del mezzo è stato arrestato dopo essere risultato positivo agli stupefacenti, circostanza che è stata comunicata poche ore dopo la tragedia da Frédéric Chevallier, procuratore della Repubblica di Chartres.

Il magistrato ha precisato che l'autista del mezzo, un ragazzo di 26 anni originario di Eure-et-Loir, è sconosciuto alla giustizia ma che un primo test salivare ha evidenziato la positività a una sostanza stupefacente. "È stato quindi immediatamente prelevato un campione di sangue per effettuare un'analisi d'urgenza che potesse confermare o meno la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue del conducente dell'autobus", ha spiegato Chevallier.

L'incidente ha sollevato un'ondata di commozione e rabbia. Sul posto è giunto immediatamente il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, che ha espresso cordoglio per la giovane vittima e preoccupazione per l'aumento dei sinistri legati all’uso di droghe alla guida. "Un incidente su cinque è ormai causato dagli stupefacenti", ha dichiarato in un'intervista a CNews, sottolineando la necessità di intensificare i controlli sui conducenti, specialmente quelli di autobus e pullman scolastici.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’incidente i ragazzi e le ragazze stavano ancora dormendo. Dopo lo schianto, molti sono riusciti a uscire dal mezzo da soli, aiutandosi a vicenda. "Una straordinaria prova di solidarietà", ha commentato il ministro. Tabarot ha inoltre riferito di aver discusso della questione con il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, per predisporre un piano di controlli più rigidi. "Quello che è stato fatto anni fa per contrastare l’alcol alla guida, ora dovrà essere applicato anche per gli stupefacenti", ha concluso il ministro. L'inchiesta sull'incidente è in corso.