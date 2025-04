Follia in volo: coltello alla mano, tenta di fuggire dal Belize ma viene ucciso da un passeggero

video suggerito

Terrore in volo su un aereo Tropic Air in Belize, sul Mar dei Caraibi, in America Centrale: un ex volontario di guerra americano ha tentato di dirottare il velivolo armato di coltello, ferendo tre persone. Il sequestratore è stato ucciso da un passeggero armato.

A cura di Biagio Chiariello

I feriti del volo Tropic Air dirottato

Un volo di ordinaria routine si trasformato in un incubo sui cieli del Belize. Giovedì 17 aprile, un cittadino statunitense ha seminato il panico a bordo di un piccolo aereo della compagnia locale, Tropic Air. Armato di coltello, ha minacciato equipaggio e passeggeri, ferendo tre persone prima di essere neutralizzato a colpi di pistola da uno dei viaggiatori. Una scena drammatica che si è consumata mentre l’aereo sorvolava il Paese sul Mar dei Caraibi con il carburante ormai agli sgoccioli.

Il dirottatore è stato identificato come Akinyela Sawa Taylor, 49 anni, ex volontario di guerra americano. Secondo quanto riferito dal capo della polizia beliziana, Chester Williams, avrebbe estratto un coltello nel pieno del volo, intimando ai piloti di deviare la rotta e portarlo fuori dal Paese. Deciso a espatriare con la forza, è riuscito a penetrare nella cabina di pilotaggio e a prendere il controllo della situazione per diverse ore.

Il velivolo, un Cessna Grand Caravan partito da Corozal e diretto a San Pedro con 16 passeggeri a bordo, è rimasto per oltre due ore sopra l’aeroporto internazionale di Belize City, mentre le autorità cercavano una soluzione e il carburante diminuiva rapidamente. Quando l’aereo è stato costretto ad atterrare, la tensione è esplosa in violenza: Taylor ha accoltellato tre persone, tra cui il pilota e due passeggeri. Ma uno dei presenti ha reagito, estraendo un’arma da fuoco e sparando al dirottatore, uccidendolo sul colpo.

Trasportato in ospedale, il 49enne è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo. Le sue motivazioni restano oggetto di indagine, ma secondo la polizia, l’uomo aveva già tentato in passato di entrare in Belize, senza successo. L’ambasciata degli Stati Uniti ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, chiarendo di non avere avuto alcun contatto con Taylor né informazioni sulla sua presenza nel Paese.

Akinyela Sawa Taylor

L’aeroporto internazionale Philip Goldson è rimasto chiuso per alcune ore, mentre venivano condotte le operazioni di sicurezza e soccorso.