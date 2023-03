Follia in aereo: apre il portellone prima del decollo e si lancia dallo scivolo

L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per gli altri passeggeri, è avvenuto su un volo della Delta Air Lines da Los Angeles a Seattle. “Cosa faccio adesso?” ha chiesto l’uomo mentre il velivolo si apprestava a decollare, poi ha aperto il portellone.

Una mattinata di ordinaria follia per un passeggero della compagnia Delta Air Lines: sabato scorso ha aperto uno dei portelloni dell'aereo mentre il velivolo si preparava al decollo dall'aeroporto di Los Angeles verso Seattle.

L'incidente sul volo Delta 1714 è avvenuto intorno alle 10:40 ora locale, mentre l'aereo, un Boeing 737, era fermo all'aeroporto internazionale di L.A, California, secondo la Federal Aviation Administration. L'uomo ha poi usato lo scivolo dell'emergenza per scendere sulla pista dove è stato subito arrestato.

L'Fbi e la polizia aeroportuale di Los Angeles hanno avviato un'indagine per scoprire le cause del folle gesto

Secondo la polizia di Los Angeles, il passeggero si sarebbe diretto verso un'assistente di volo mentre l'aereo si dirigeva verso la pista di decollo ed ha chiesto: "Cosa faccio adesso?". Ma quando gli è stato detto di tornare al suo posto è scappato ed ha aperto la porta dell'aereo, sotto gli occhi degli altri passeggeri stupefatti, attivando così lo scivolo di emergenza del velivolo.

I piloti hanno immediatamente fermato l'aereo. I passeggeri sono stati poi evacuati e imbarcati su un altro volo, ma l'incidente ha causato un ritardo di circa 3 ore nella partenza per Seattle.

"Ci scusiamo per l'inconveniente – ha scritto in una nota la Delta Airlines – i clienti sono stati risistemati su un nuovo volo".

Tra loro c'era Gillian Shelton, che ha filmato anche i momenti dell'arresto. Alla CNN ha raccontato come tutto sia avvenuto nel giro di pochi istanti:

Nessuno ha avuto il tempo di reagire. Quando vedi queste scene in televisione pensi sempre a cosa avresti fatto, ma onestamente, è stato talmente veloce che non c'è stato modo di reagire. Per fortuna non è successo quando eravamo in aria, altrimenti il risultato sarebbe stato diverso".