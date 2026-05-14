Focolaio di gastroenterite su nave da crociera a Bordeaux: test confermano epidemia di norovirus, oltre 80 contagi

I test di laboratorio sulle decine di turisti con sintomi da gastroenterite sulla nave da crociera "Ambition" ferma a Bordeaux hanno confermato che a bordo dell’imbarcazione è in corso un’epidemia di Norovirus. Lo hanno confermato nelle scorse ore l'Agenzia regionale per la salute della Nuova Aquitania e il prefetto della Gironda dopo il confinamento delle 1700 persone a bordo e il divieto di sbarco. Al momento però non è stato accertato il collegamento col decesso della turista 90enne a bordo.

Intanto sono salite a 80 le persone con sintomi come diarrea e vomito e poste in isolamento nelle loro cabine dove vengono assistite dall'équipe medica della nave. Per ora però fortunatamente nessuno sarebbe grave. "I risultati delle analisi epidemiologiche e dei campioni biologici analizzati presso l'Ospedale Universitario di Bordeaux confermano che si tratta effettivamente di un episodio di gastroenterite di origine virale (norovirus), con trasmissione da persona a persona o attraverso l'ambiente" spiegano le autorità sanitarie francesi. La stessa fonte precisa che "al momento non sono stati segnalati casi gravi".

Al momento la quarantena resta per i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, e i 514 membri dell'equipaggio ma si sta valutando di alleggerire e revocare parzialmente le misure per gli asintomatici. La prefettura ha "sospeso lo sbarco di passeggeri ed equipaggio e sta limitando le interazioni della nave con il porto” ma si sta valutando "La revoca del divieto di sbarco per le persone asintomatiche", spiegano infatti la prefettura della Gironda e l'Agenzia regionale per la salute. L'isolamento degli altri passeggeri proseguirà, secondo la dichiarazione diffusa mercoledì sera, che specifica anche che le misure preventive e le "norme igieniche a bordo" saranno rafforzate.

Il tragitto della nave da crociera Ambition

Secondo quanto ricostruito finora, la nave da crociera "Ambition" della compagnia britannica Ambassador Cruise Line, partita dalle Isole Shetland a nord della Scozia il 6 maggio, aveva precedentemente fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di raggiungere Bordeaux. Il picco dei sintomi, vomito e diarrea, si è verificato l'11 maggio, quando la nave si trovava a Brest ma la società proprietaria dell'imbarcazione, registrata alle Bahamas, ha dichiarato di essere stata allertata di "un aumento dei casi dopo l'imbarco a Liverpool" il 9 maggio.

Una donna di 90 anni che si è sentita male durante ultimo tratto ed è deceduta prima di arrivare nel porto. "Al momento non è stato accertato alcun nesso tra la situazione a bordo e questo decesso", ha chiarito Karim Tararbit dell'Agenzia regionale per la salute della Nuova Aquitania (ARS), precisando che l'anziana è morta per un "arresto cardiaco" che "può essere ricondotto a molteplici cause".