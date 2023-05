First Republic Bank è salva, sarà acquisita da JpMorgan Si tratta – spiega il Wsj – del secondo più grande fallimento bancario nella storia statunitense. Il salvataggio arriva a pochi mesi dal fallimento della Silicon Valley Bank e della Signature Bank.

A cura di Biagio Chiariello

"La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha preso possesso della First Republic Bank e ha concluso un accordo per la vendita della maggior parte degli asset della banca a JPMorgan Chase & Co". Lo rende noto un comunicato dell'Authority di regolamentazione Usa.

Ad indicare Jp Morgan sono diverse fonti finanziarie, tra cui il Financial times. L'obiettivo era evitare un altro collasso anche per l’istituto di credito californiano che ha già scontato le maggiori difficoltà, dopo i crac di Silvergate, Signature Bank e Silicon Valley, tutte colpite dall’aumento dei tassi d’interesse e dal rallentamento dell’attività economica statunitense.

Jp Morgan ora assumerà tutti i 103,9 miliardi di dollari di depositi di First Republic e acquisterà la maggior parte dei suoi 229,1 miliardi di dollari di attività. Si tratta – spiega il Wall Street Journal – del secondo più grande fallimento bancario nella storia statunitense.

Leggi anche Autista di scuolabus perde i sensi mentre guida, 13enne si fionda al volante e salva tutti

Come confermato dal ceo Jamie Dimon al Financial Times: “Il governo ha invitato noi ed altri a farci avanti, la nostra forza finanziaria e il nostro modello di business ci ha permesso di costruire un piano di acquisto che minimizzerà i costi per il Fdic”.

Le stessa autorità regolatorie americane, secondo i media, intendevano confiscare la banca e venderla, dopo aver chiesto ad alcuni istituti di fare un'offerta: tra questi anche Pnc e Bank of America, oltre alla stessa JPMorgan Chase.

Se non si fosse raggiungesse un accordo, la Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) avrebbe dovuto decidere se confiscare ugualmente First Republic e farsene carico, invocando il rischio sistemico per proteggere tutti i depositi, anche quelli superiori ai 250 mila dollari.