Va in ospedale ma viene colpita dai pacchi caduti da un carrello: donna precipita dalle scale e muore a Messina

Sul terribile incidente la magistratura ha aperto una indagine con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Acquisiti i filmati delle videocamere di sorveglianza per tentare di stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Un assurdo incidente in ospedale è costato la vita a una donna di 68 anni a Messina. La signora Rosa Testa aveva accompagnato una parente al Policlinico Universitario della città dello stretto quando alcuni scatoloni caduti da un carrello le sono piombati addosso innescando una rovinosa caduta sulle scale che purtroppo si è rivelata fatale.

L'incidente risale a giovedì scorso 11 giugno quando la donna è caduta dalle scale battendo violentemente la testa ma purtroppo non si è mai più ripresa fino al decesso sopraggiunto nel pomeriggio di ieri, sabato 13 giugno. Sulla dinamica esatta dell'accaduto e su eventuali responsabilità per il decesso sono in corso ora le indagini da parte dei poliziotti della squadra mobile incaricati dalla procura messinese. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo anche se al momento contro ignoti visto che il fascicolo non presenta indagati.

Gli agenti hanno ascoltato tutti i possibili testimoni che avrebbero assistito alla terribile scena costata la vita a Rosa Testa e acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza dello stesso ospedale per tentare di stabilire esattamente i fatti. Secondo una prima ricostruzione, che però deve essere ancora accertata, la 68enne giovedì mattina si trovava nei pressi dell'ingresso del padiglione H dell'ospedale di Messina dove aveva accompagnato un parente.

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Erano circa le 11:00 e proprio in quel momento però sulla rampa laterale utilizzata dai portatori di handicap un addetto stava trascinando un carrello con degli scatoloni contenenti materiale ospedaliero da consegnare. Proprio da questo carrello sarebbero caduti alcuni scatoloni che sarebbero piombati addosso alla donna che si trovava nei pressi delle scale.

Tutto si è consumato in pochi attimi, quando la signora avrebbe cercato di evitare le scatole facendo un passo indietro, perdendo l'equilibrio e precipitando rovinosamente lunga la scalinata che conduce al piazzale sottostante. Una caduta terribile durante la quale la donna ha battuto la testa ed è rimasta esanime a terra. Immediatamente soccorsa dal personale sanitario presente sul posto e trasportata al pronto soccorso dello stesso ospedale, la donna era stata poi ricoverata del reparto di terapia intensiva.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi a causa di una emorragia cerebrale. Nonostante i tentativi dei medici, purtroppo la situazione è peggiorata e dopo un primo trasferimento in rianimazione, purtroppo i medici hanno dovuto dichiararne la morte celebrale. Sul fatto la magistratura ha avviato subito un'indagine e disposto il sequestro del carrello che trasportava il materiale. oltre all'acquisizione dei filmati per ricostruire l'accaduto.

"L’Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina esprime il più profondo cordoglio ai familiari della paziente ricoverata in Rianimazione e deceduta a seguito della caduta avvenuta all’ingresso del Padiglione H.Un sentimento espresso alla famiglia anche ieri nel corso di un incontro durante il quale il Direttore Amministrativo, Elvira Amata, e il Direttore Sanitario, Giuseppe Murolo, hanno voluto esprimere personalmente la propria vicinanza ai parenti della paziente" fanno sapere dal policlinico di Messina.