Una finta rapina ideata per scherzo con lo scopo di filmare il tutto e postarlo sui social è finita in tragedia quando una delle vittime della beffa ha reagito con l'arma che aveva addosso e ha ucciso lo youtuber credendolo un vero rapinatore. La tragedia a Nashville, nello stato del Tennessee, negli Stati uniti dove la polizia non ha effettuato nessun arresto ritenendolo un chiaro episodio di legittima difesa. La vittima è il 20enne Timothy Wilks, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco esplosi dal 23enne David Starnes. Il dramma venerdì sera nel parcheggio di un centro giochi al coperto dell'area metropolitana di Nashville.

Erano circa le 21.30 ora locale quando Timothy Wilks e un amico si sono avvicinati a un gruppo di persone fuori dal parco giochi tenendo in mano dei grossi coltelli da macellaio. Quello che doveva essere uno scherzo da filmare per un video ritenuto divertente, però, in pochi attimi si è trasformato in dramma. Uno dei presenti, che ha detto alla polizia che non aveva idea che fosse uno "scherzo", ha pensato a dei veri rapinatori e così ha estratto una pistola detenuta legalmente e ha fatto fuoco uccidendo il ventenne. L'amico di quest'ultimo, rimasto illeso, ha raccontato agli agenti che lo "scherzo" era stato ideato per un video di YouTube.

Le indagini sulla sparatoria sono ancora in corso ma tute le testimonianze concordano sul fatto che si sia trattato di legittima difesa e quindi la polizia non ha preso alcun provvedimento. I video di finte rapine sono relativamente comuni su YouTube, a volte riguardano armi da fuoco false ma quasi sempre si tratta di filmati dove le vittime son consapevoli dello scherzo o comunque amici che si conoscono. Farlo con persone che non si conoscono e la cui reazione quindi potrebbe essere violenta è molto pericolosa. Vale la pensa notare che lo stato del Tennessee permette sempre di usare la forza quando si è in pericolo anche con armi da fuoco, purché si agisca legalmente e si trovi in ​​un luogo in cui si ha il diritto di essere.