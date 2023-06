Finlandia, Petteri Orpo è il nuovo premier: l’ex ministro conservatore succede a Sanna Marin Dopo la vittoria dei conservatori alle ultime elezioni in Finlandia, l parlamento finlandese ha eletto Petteri Orpo come nuovo primo ministro. Succede alla socialdemocratica Sanna Marin e guiderà un governo di quattro partiti, in cui la destra moderata si allea con quella sovranista.

A cura di Annalisa Girardi

Petteri Orpo è il nuovo primo ministro finlandese. Dopo la vittoria dei conservatori alle ultime elezioni in Finlandia, che hanno invece visto sconfitta della socialdemocratica Sanna Marin, il parlamento finlandese ha eletto Petteri Orpo come nuovo primo ministro del Paese con 107 voti favorevoli e 81 contrari. "Vi ringrazio di cuore per la fiducia dimostratami è stato costruito un forte programma di governo, che implementeremo. La Finlandia sarà un paese prospero e fiorente nei prossimi decenni", ha commentato subito dopo la nomina.

Orpo è già stato ministro dell'Interno, delle Finanze e dell'Agricoltura, nonché vice primo ministro e presidente del Parlamento ad interim dalle elezioni dello scorso aprile. Ora dovrà guidare un governo formato da quattro partiti: il Partito di Coalizione Nazionale, vincitore delle elezioni di cui Orpo è anche presidente, quello dei Veri Finlandesi, quello dei Cristiano-democratici e quello dei Popolari.

Il nuovo esecutivo nasce quindi da un accordo tra la destra moderata e quella sovranista. La leader del partito di estrema destra Veri Finlandesi, Riikka Purra, sarà ministra delle Finanze e vice prima ministra. Le ultime elezioni in Finlandia sono state le ultime di una serie di appuntamenti elettorali in Europa da cui la destra è uscita nettamente vincitrice, e in cui i partiti della destra liberale e moderata si sono trovati a fare i conti con schieramenti sovranisti sempre più rilevanti.

"Il governo uscente si è dimesso e il nuovo governo ha iniziato il suo lavoro. Un caloroso ringraziamento a tutti i ministri e a coloro che hanno assistito e sostenuto il lavoro. Gli anni sono stati difficili, ma il sentimento principale ora è di gratitudine per aver servito il nostro Paese", ha scritto su Twitter l'ormai ex prima ministra Sanna Marin.