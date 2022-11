“Finisco e poi ti spiego”, oculista sbaglia paziente: arrivato per controllo, si ritrova cieco La bruttissima esperienza capitata a un uomo francese, vittima suo malgrado di un grave errore medico originato da uno scambio di persone da parte del dottore durante la visita.

A cura di Antonio Palma

Va dall’oculista per un semplice controllo alla vista e per gli occhiali che è costretto a usare e torna a casa cieco, è l'assurda quanto bruttissima esperienza capitata a un uomo francese, vittima suo malgrado di un grave errore medico originato da uno scambio di persone da parte del dottore.

I fatti risalgono a due anni fa e hanno dato vita ovviamente a una disputa legale tra i due, terminata ora con l'ammissione dell'errore da parte del medico e soprattutto degli esperti periti nominati da un tribunale francese che si occupa del caso.

La vicenda ha come scenario uno studio oculistico di Marsiglia dove il paziente si era recato nel 2020 per una semplice visita di routine. Appena pochi attimi dopo l'ingresso, l'uomo però è stato fatto accomodare dal medico di fronte a una macchina laser oftalmica.

Alla richiesta di spiegazione da parte dell'uomo, che non capiva il senso di quanto stesse accadendo, il medico però lo aveva rassicurato: "Finisco e poi ti spiego". Terminato il trattamento laser, l'oculista si era rivolto di nuovo al paziente chiamandolo però con un altro nome. Ed è qui che viene fuori l'errore: il medico aveva sbagliato paziente sottoponendolo a un trattamento di cui non aveva bisogno.

Da quel momento per il paziente è iniziato un lungo calvario che lo ha portato a perdere la vista per diversi mesi e ad avere problemi agli occhi in modo permanente.

L'uomo infatti ha perso la vista la vista circa dieci minuti dopo la seduta, riacquistandola solo dopo diversi mesi e due ulteriori operazioni. Oggi è ancora molto sensibile alla luce e assume quotidianamente farmaci per alleviare il dolore.

Un errore medico innegabile, secondo gli esperti forensi nominati dal Tribunale che potrebbe costare caso all'oculista che per ora esercita ancora. “Non sono più cieco, ma ho danni permanenti e sopravvivo”, ha spiegato la vittima a Bfmtv. "È un errore da parte mia. Non sono un bugiardo. L'ho riconosciuto con l'esperto", ha affermato invece il medico implicato, concludendo: "Mi dispiace per questo signore che le cose siano andate così. Quando sbagli, sbagli".