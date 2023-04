Febbre Dengue fa paura in Argentina, è record di morti. Bassetti: “Si diffonde anche in Europa” In Argentina si registrano già 39 morti, considerato un record storico, e almeno 41.257 casi di febbre Dengue. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova: “Un altro problema infettivo moltiplicato dalla globalizzazione e del surriscaldamento del pianeta”.

A cura di Susanna Picone

La febbre Dengue, malattia virale prodotta dalla puntura di zanzare del genere aedes aegyptique – sembra essersi trasformata in Argentina in una letale epidemia. Al momento si registrano 39 morti, considerato un record storico, e almeno 41.257 casi. Casi che sono superiori a quelli registrati negli anni scorsi, in particolare il 48,4% in più del 2020, anno in cui si erano avuti 26 decessi.

"La Dengue fa paura in Sud America. In Argentina sono stati registrati oltre 40mila casi e 39 morti dall'inizio dell'anno. Il sierotipo Cosmopolitan, tipico del Sud-Est asiatico, si è diffuso in America" e si presenta "molto più rapido nella diffusione, più aggressivo e anche più mortale". Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, secondo cui la Dengue sta per diffondersi anche nel Vecchio Continente.

La Dengue, chiamata anche febbre "spaccaossa, si sta diffondendo purtroppo anche in Europa – scrive Bassetti – con casi autoctoni nel sud della Francia. Un altro problema infettivo moltiplicato dalla globalizzazione e del surriscaldamento del pianeta".

Quali sono i sintomi della Dengue e come si trasmette

Secondo l’Oms, circa la metà della popolazione mondiale rischia la febbre Dengue: nella maggior parte dei casi questa infezione si presenta senza sintomi, tuttavia in alcuni pazienti può essere talmente grave da portare alla morte. La malattia, trasmessa dalla puntura delle zanzare della febbre gialla infette dal virus Dengue, come indicato dall’Oms è attualmente endemica in 100 Paesi, soprattutto dell'area tropicale e sub-tropicale, ma sta espandendo il suo areale di distribuzione anche a causa della globalizzazione e dei cambiamenti climatici.

La misura preventiva più efficace contro la Dengue consiste nell’evitare di entrare in contatto con le zanzare vettore del virus. Non esiste un trattamento specifico per la malattia, nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane.