Fano, i casi di febbre dengue salgono ad 11: disinfestazioni in città e allerta tra i medici di base Dieci casi di febbre dengue sono stati riscontrati a Fano e uno nella vicina San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino. Attivata la sensibilizzazione dei medici territoriali ed ospedalieri e programmati per stasera gli interventi di disinfestazione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Continuano ad aumentare, e sono 11 in tutto, i casi di dengue confermati in provincia di Pesaro e Urbino. Dieci sono stati rilevati a Fano e uno a San Costanzo, e solo uno di loro presenta una storia di viaggio in area endemica.

Per questa ragione nel pomeriggio di ieri si è riunito il Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (GORES) e l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Pesaro Urbino ha messo in atto tutte le azioni di sanità pubblica previste: la sensibilizzazione dei medici territoriali ed ospedalieri, l’indicazione al Comune di Fano di mettere in atto interventi mirati di disinfestazione, e l’eventuale posizionamento delle trappole di cattura delle zanzare per verificare l'efficacia della disinfestazione.

In questo contesto l'amministrazione comunale ha emanato una nuova ordinanza, in aggiunta quella di qualche giorno fa, che dispone tre disinfestazioni notturne. A causa delle recenti piogge e del meteo avverso, l’intervento di disinfestazione, che doveva iniziare ieri sera, avrà inizio stasera, secondo il seguente programma, con l’obiettivo di contenere la diffusione della Zanzara Tigre (Aedes albopictus), vettore della Dengue. Venerdì notte (13 settembre): Centinarola, Vallato, San Lazzaro, Zavarise, Centro Storico. Sabato notte (14 settembre): Vallato, Centinarola, Centro Storico, Ospedaletto, Liscia, Don Gentili, Flaminio, Fano 2. Domenica notte (15 settembre): Centinarola, Centro Storico, Vallato, Poderino, San Cristoforo, Piazza del Popolo, Trave, Canale Albani, Lungomare.

Il sindaco Luca Serfilippi intanto ha rassicurato la popolazione: "Non c’è alcun coprifuoco durante le operazioni di disinfestazione, i cittadini potranno circolare liberamente senza alcuna limitazione. I locali e le attività commerciali della città resteranno regolarmente aperti. Tuttavia, invito tutti a osservare con attenzione le disposizioni igieniche per garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni".

I cittadini "sono invitati a seguire le indicazioni igieniche già diffuse per proteggere se stessi e gli animali domestici, come chiudere finestre e porte durante le operazioni e rimuovere eventuali contenitori con acqua stagnante". L'intervento, richiesto dall'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, ha l'obiettivo di prevenire ulteriori contagi e malattie trasmesse dalle zanzare invasive. Per migliorare la gestione degli interventi e garantire un supporto tempestivo alla cittadinanza, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in collaborazione con la Protezione Civile.