Casi sospetti di Dengue a Monza e in Brianza: altre disinfestazioni straordinarie in 3 Comuni
A partire da stasera, venerdì 8 agosto, comincia una nuova disinfestazione straordinaria a Monza per altri casi di Dengue, il virus tropicale trasmesso dalle zanzare. L'intervento si concentrerà nella zona vicino a via Timavo, nel perimetro di 200 metri dall'abitazione della persona contagiata, e riguarderà le vie Timavo, Campanella, Calvi e porzioni di via Beccaria, Procaccini, Poma, Vecellio, Donatello, Piave, Isonzo, Pisacane e Ghilini. Le operazioni si svolgeranno nelle serate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 agosto dalle 19:00 alle 24:00.
Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. Occorrerà inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza.
Altre disinfestazioni a Monza
Proseguono fino a domani, sabato 9 agosto, dalle 18 alle 24, anche le operazioni di disinfestazione nelle aree limitrofe a via Paolo Veronese, cioè in via Piero della Francesca, via Veronese, parte di via Buonarroti, via Caprotti, via Guardi e via Cesare da Sesto.
Disinfestazioni nei comuni della Brianza
Altre disinfestazioni contro il virus Dengue si svolgeranno anche in alcuni comuni della Brianza. Un intervento è stato programmato a Vedano per l'8, 9 e 10 agosto dalle 24:00 alle 7:00 del mattino. I trattamenti verranno effettuati nelle vie Dante, Adamello, Alpamayo, Resegone, Monte Bianco (incrocio via Resegone), Europa (da via Grandi a via Rimembranze), Monte Grappa (incrocio via Europa).
Ad Agrate Brianza le procedure di disinfestazione si svolgeranno l'8, il 9 e il 10 agosto dalle 22:00 alle 2:00 nel raggio di 200 metri da via Pascoli.