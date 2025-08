Un altro caso sospetto di Dengue a Monza, prevista una nuova disinfestazione: quando e dove è programmata

Un nuovo caso sospetto di Dengue a Monza ha fatto scattare le procedure per una nuova disinfestazione. Le operazioni si svolgeranno giovedì, venerdì e sabato dalle 18 alle 24 in via Piero della Francesca, via Veronese, via Buonarroti, via Caprotti, via Guardi e via Cesare da Sesto. Le autorità raccomandano di chiudere le finestre durante i trattamenti.

A Monza un altro caso sospetto di Dengue, la malattia infettiva tropicale trasmessa dalle zanzare, ha fatto scattare un nuovo intervento di disinfestazione straordinaria, dopo quello che negli scorsi giorni ha riguardato alcune strade vicine a Via Cavallotti. L'ha comunicato il Comune di Monza in una nota ufficiale. Gli interventi sono previsti da giovedì 7 agosto fino a sabato 9 agosto nelle aree limitrofe a via Paolo Veronese.

Le operazioni si svolgeranno nelle serate di giovedì, venerdì e sabato dalle 18 alle 24. Interesseranno in modo specifico le aree nel raggio di 200 metri dall’abitazione della persona colpita dal sospetto caso di Dengue: via Piero della Francesca, via Veronese, via Buonarroti nel tratto prossimo a via Veronese, via Caprotti, via Guardi e via Cesare da Sesto. L’intervento straordinario consiste in trattamenti mirati per uccidere le zanzare e le larve, sia in aree pubbliche che private, nonché nella rimozione dei focolai larvali. La situazione è costantemente monitorata da ATS (Agenzia di Tutela della Salute), che ha disposto l’applicazione del protocollo previsto per i casi sospetti.

Le autorità raccomandano ai cittadini delle zone interessate dalla disinfestazione di tenere ben chiuse le finestre durante il trattamento e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. Occorrerà inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza. Non esiste un trattamento specifico per la Dengue. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente nel giro di due settimane. Le cure di supporto consistono in riposo, somministrazione di liquidi e farmaci per abbassare la febbre.