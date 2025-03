video suggerito

Fanno pipì in un pentolone al ristorante, bufera sulla nota catena di hot pot in Cina: due arresti Protagonista, suo malgrado, la famosa catena di hot pot (il brodo bollente da condividere al centro del tavolo), Haidilao a Shanghai: i 17enni sono stati arrestati. La catena ha fatto un risarcimento a tutti i possibili clienti coinvolti.

A cura di Biagio Chiariello

Bufera su una delle catene di ristoranti cinesi più famose, Haidilao, dopo che un video diventato virale ha svelato una scena davvero disgustosa: un cliente si diverte a urinare in un pentolone, destinato alla cottura del cibo ordinato da migliaia di persone. I fatti sono avvenuti a Shanghai, nel cuore pulsante della Cina.

Nel video, che ha fatto il giro dei social, si vede un giovane con tanto di piedi ben piantati su un tavolo del ristorante, intento a fare pipì in una gigantesca pentola di brodo bollente dove poi venivano cotti gli ingredienti, da condividere con altri clienti. Per chi non lo sapesse, il concetto di "hot pot" è proprio quello di mangiare insieme, condividendo un unico pentolone. Ma forse qualcuno ha preso troppo alla lettera la filosofia della condivisione… La polizia ha prontamente arrestato due ragazzi di diciassette anni, che si trovavano in evidente stato di ebbrezza al momento dell'incidente.

La reazione sui social è stata immediata: disgustati, gli utenti hanno denunciato la gravissima violazione delle norme di sicurezza e igiene alimentare da parte della catena, una delle più grandi e conosciute della Cina. Nonostante il video impazzasse su internet, la dirigenza di Haidilao non se ne è accorta subito. In effetti, l’incidente è avvenuto a fine febbraio, ma solo grazie alla diffusione del filmato sui social l’azienda ha scoperto quanto accaduto, e ci è voluto un’altra settimana per capire quale dei tanti ristoranti di Shanghai fosse stato teatro di questa scena indecente.

Per cercare di rimediare al disastro, Haidilao ha deciso di risarcire completamente oltre 4.000 clienti che avevano cenato nel ristorante di Shanghai tra il 24 febbraio e l'8 marzo, offrendo loro il rimborso completo del pasto e una somma aggiuntiva pari a dieci volte l'importo pagato. “Comprendiamo che nessun risarcimento potrà cancellare il disagio causato ai nostri clienti, ma ci assumiamo pienamente la responsabilità”, ha dichiarato la catena.

E per cercare di mettere una pezza su una situazione decisamente difficile da digerire, Haidilao ha garantito che rafforzerà i controlli di sicurezza e la formazione del personale per prevenire incidenti simili in futuro.