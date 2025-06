video suggerito

Sorpresi mentre scaricavano 228 chili di cocaina da un container: due arresti al porto di Gioia Tauro Due persone sono state arrestate al Porto di Gioia Tauro mentre scaricavano sostanze stupefacenti da un cassone: la Guardia di Finanza ha trovato 228 chili di cocaina, per un valore di 35 milioni di euro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria ha posto sotto sequestro 228 chilogrammi di cocaina, ossia 193 panetti di droga, nel porto di Gioia Tauro. Le forze dell'ordine hanno arrestato due persone, sorprese mentre stavano scaricando le sostanze stupefacenti.

Foto della Guardia di Finanza di Reggio Calabria

L'operazione condotta dai militari calabresi fa parte di un più vasto programma di monitoraggio e controllo dell'area portuale ed era finalizzata ad intercettare alcuni container sospetti. L'obiettivo era quello di verificare il contenuto dei cassoni, utilizzati dalle organizzazioni criminali per importare droghe pesanti da alcuni Paesi del Sud America.

Foto della Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Oltre alla scoperta di una quantità ingente di cocaina dal valore pari a circa 35 milioni di euro, le Fiamme Gialle hanno colto sul fatto anche due portuali. Alla vista degli agenti, i malviventi hanno provato a scappare tra i migliaia di container presenti al porto. Nonostante ciò, entrambi sono stati bloccati in poco tempo e arrestati in flagranza di reato. In seguito alle formalità di rito, i due sono stati trasferiti al carcere di Palmi.

Nel frattempo, la Procura di Palmi, sotto la direzione di Emanuele Crescenti, ha convalidato il sequestro delle sostanze e l'arresto dei due uomini, facendo scattare il procedimento penale.

Foto della Guardia di Finanza di Reggio Calabria

L'operazione è una delle tante iniziative che le autorità locali hanno condotto ai danni della ‘Ndrangheta, che nel 2024 e nei primi sei mesi del 2025 ha subito oltre 6 tonnellate di cocaina sequestrate, che corrisponde a un "guadagno sottratto per oltre 1 miliardo di euro".

A certificare questi numeri è stato il bilancio della Guardia di Finanza reggina, che ha presentato il documento in occasione del 251esimo anniversario dalla nascita del corpo di polizia. Sempre secondo quanto riportato dall'atto, si è raggiunta la cifra record di quasi 600 milioni di euro di patrimonio illecito, alla criminalità organizzata.