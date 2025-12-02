Fa un fuoripista e provoca una valanga, la scena ripresa dalla telecamera sul casco del 21enne: il video

Un ragazzo di 21 anni ha provocato una valanga durante una discesa fuoripista. La scena è stata ripresa dalla telecamera sul casco del giovane, il filmato è stato diffuso sui social. Il fatto è accaduto a Engelberg, sulle Alpi Svizzere.

Un fermo immagine del video ripreso dal ragazzo che sciando fuoripista ha provocato una valanga.

A quanto si apprende, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Nel filmato si vede lo strato di neve fresca cedere improvvisamente sotto gli sci del freerider. Si sente il ragazzo gridare: "Slavina!", in sottofondo il rumore della massa di neve che si stacca e si schianta a valle.

In un altro video, diffuso in rete, che ha ripreso i momenti immediatamente successivi, una voce chiede in inglese: "State tutti bene?", e il 21enne risponde: "Tutto bene".

"Se avessi saputo che si sarebbe scatenata una valanga non avrei ovviamente affrontato quella discesa. – ha raccontato il giovane sciatore ai media svizzeri – Sono stato fortunato. Prima di me, due freerider avevano sciato sullo stesso pendio senza che si verificasse alcun incidente".

Le discese fuoripista comportano un elevato rischio di valanghe ed è importante che chi scende fuoripista si attenga alle regole di sicurezza, informandosi sul bollettino valanghe e sciando preferibilmente in gruppo, evitando discese subito dopo forti nevicate.

Lo scorso gennaio una telecamera del comprensorio sciistico di Solda, in Alto Adige aveva ripreso delle immagini impressionanti: il video, che aveva fatto il giro del web, aveva immortalato due freerider che avevano provocato una valanga vicino a una seggiovia e poi erano fuggiti.

Nessuna persona, fortunatamente, era rimasta coinvolta e sulla vicenda erano scattati gli accertamenti dei Carabinieri. I militari avevano poco dopo identificato e denunciato due 20enni.

La ragione del gesto era probabilmente legata al desiderio dei due giovani di immortalare la propria impresa tramite apposite videocamere di cui erano dotati. Anche in questo caso la discesa era stata pubblicata su vari profili social riconducibili ai due.