Sciatori provocano una valanga durante un fuoripista e scappano: ripresi in un video, indagini in corso Immagini impressionanti quelle riprese da una telecamera nel comprensorio sciistico di Solda, in Alto Adige. Il video, che sta facendo il giro del web, ha immortalato due freerider che hanno provocato una valanga vicino a una seggiovia e poi sono fuggiti. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sulla vicenda indagano i Carabinieri.

A cura di Eleonora Panseri

Alcune immagini prese dal video in cui sono stati immortalati i due sciatori che hanno provocato la valanga.

Sono immagini impressionanti quelle riprese da una telecamera nel comprensorio sciistico di Solda, in Val Venosta, Alto Adige. Il video, che sta facendo il giro del web, ha immortalato due freerider che hanno provocato una valanga e poi sono fuggiti.

La videocamera ha ripreso la slavina, di medie dimensioni, provocata dai due sciatori che, invece che percorrere la normale pista battuta, hanno deciso di scendere in fuoripista sulla neve fresca dopo le abbondanti nevicate avvenute nella giornata di ieri, martedì 28 gennaio.

La valanga è passata molto vicina alla seggiovia ‘Des Alpes'. Dopo essersi accorti delle conseguenze delle loro azioni, i due freerider hanno accelerato e si sono rapidamente allontanati dal luogo.

Nessuna persona è fortunatamente rimasta coinvolta e, anche se la nuvola di neve ha parzialmente invaso l'impianto di risalita, non ci sono stati danni. Sulla vicenda adesso stanno indagando i Carabinieri per rintracciare i due responsabili che rischiano un'accusa penale.

Oggi, mercoledì 29 gennaio, si sono verificate slavine anche in diverse altre località sciistiche. Nella zona del colle del Gigante, a oltre 3mila metri di quota, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, un freerider tedesco di 50 anni è stato travolto ma senza gravi conseguenze. È stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.

Nel pomeriggio, nei pressi di passo Venegiota, nel Bellunese, un 30enne scialpinista che faceva parte di un gruppo di otto francesi è stato investito da una slavina e trascinato per circa 400 metri. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Belluno, ma non è in pericolo di vita.

Valanga anche nel comprensorio sciistico Buffaure – Ciampac in Val di Fassa, dove un giovane di 25 anni è stato raggiunto dalla massa nevosa e, dopo essere stato portato in salvo, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.