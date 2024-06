video suggerito

Exit poll elezioni in Francia 2024: Rassemblement National di Le Pen al 33% Si sono appena chiusi i seggi per le elezioni politiche francesi 2024. Si poteva votare fino alle 20, mentre nelle piccole città la chiusura è stata anticipata alle 18. Secondo i primi exit poll il partito di Marine Le Pen è in testa con il 33%, seguito dal Nuovo Fronte Popolare al 28,5%. Fermo al 22% Ensamble, di Emmanuel Macron. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni in Francia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono passate le 20 e si sono appena chiusi i seggi per il primo turno delle elezioni politiche francesi 2024. Nelle piccole città la chiusura delle urne è stata anticipata alle 18. Ora cominceranno le operazioni di spoglio e inizieranno ad arrivare le prime proiezioni.

Oggi circa 50 milioni di francesi sono stati chiamati alle urne dopo che il presidente Emmanuel Macron, di fronte al disastroso risultato raggiunto dal suo partito alle europee, ha deciso di sciogliere il Parlamento e predisporre il voto anticipato. Per rinnovare l'Assemblea nazionale si poteva votare dalle 7 di questa mattina, mentre per il secondo turno occorrerà aspettare la prossima settimana, domenica 7 luglio. Vediamo intanto chi ha vinto le elezioni francesi secondo i primi exit poll.

Primo exit poll: RN al 33%

Al primo turno in Francia si scontrano: il Nouveau Front Populaire, la coalizione di sinistra che include il Partito socialista, la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, i Verdi e il Partito comunista; Ensamble, l'alleanza centrista capitanata da Renaissance, il partito di Macron e del premier Gabriel Attal; a destra invece, Rassemblement National di Marine Le Pen e i Républicains, spaccati sull'appoggio a Le Pen e Jordan Bardella. Secondo i primi exit poll dell'emittente televisiva francese BFM.TV, questi sarebbero i risultati raggiunti dalle forze politiche in corsa per le elezioni legislative francesi:

Rassemblement National: 33%

Nouveau Front Populaire: 28,50%

Ensemble (Renaissance): 22%

Già secondo i primi Instant poll, realizzati a urne ancora aperte, la vittoria andrebbe all'estrema destra di Marine Le Pen con RN dato tra il 36 e il 38%. Dietro, il Nuovo fronte popolare di sinistra che si attesterebbe tra il 27% e il 29% dei voti. Debacle per Ensemble di Emmanuel Macron, dato tra il 16 e il 18%. I Repubblicani – moderati di centrodestra contrari all'alleanza con il Rassemblement National, a esclusione della fazione guidata da Eric Ciotti – risulterebbero tra il 6 e l'8%. Bisognerà comunque attendere il secondo turno, domenica prossima, per capire se la destra di Le Pen e Bardella, in caso di vittoria, otterrà la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale parigina, pari a 289 seggi sui 577 totali.

Le proiezioni dell'Instituto Ifop, invece, al primo turno alle elezioni legislative francesi assegnano all'alleanza al Rassemblement national e Les Républicains di Eric Ciotti il 34,2% dei voti. Segue il blocco di sinistra del Nouveau Front Populaire al 29,1% e la maggioranza presidenziale al 21,5% dei voti. I Républicains sono dati al 10%.