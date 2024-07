video suggerito

Roberto Sergio nega la mancata copertura Rai delle elezioni francesi: “Ricostruzioni false” Secondo l’amministratore delegato Rai la copertura delle elezioni francesi sarebbe stata “ampia ed esaustiva”. La sua versione nella lettera indirizzata alla presidente della commissione di Vigilanza Barbara Floridia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Secondo l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio, la copertura delle elezioni francesi sarebbe stata "ampia ed esaustiva". Nei giorni scorsi, la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia aveva chiesto una relazione urgente e dettagliata per fare chiarezza. Il cdr di RaiNews, infatti, aveva lamentato la mancata copertura del voto francese: "RaiNews24 non aveva mai toccato il fondo in questo modo, mai aveva abdicato così alla sua missione informativa in occasione di un appuntamento elettorale così importante".

La versione di Roberto Sergio

Come riporta Ansa, Roberto Sergio ha rispedito le accuse al mittente e nel report inviato alla Presidente della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia ha assicurato che la copertura delle elezioni francesi è stata "ampia ed esaustiva". L'amministratore delegato ha poi spiegato:

Tra le ore 18:00 del 7 luglio e le ore 6:00 dell'8 luglio il 44,6% del tempo notizia su RaiNews24 è stato dedicato alle elezioni in Francia, pari a 321 minuti.

Elezioni Francesi, l'ad Rai smentisce la mancata copertura

Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha etichettato come "falsa" la ricostruzione fatta dalla stampa. Ritiene che le notizie che arrivavano dalla Francia siano state date in modo tempestivo e siano state debitamente approfondite da prestigiosi opinionisti:

Il flusso informativo nella serata del 7 luglio è stato ovviamente garantito anche dai Giornali Radio, da Televideo, dal portale Rainews.it e dall'ampia e tempestiva copertura di RaiNews24 che, contrariamente a quanto ricostruito in maniera falsa su alcuni giornali, ha seguito con uno speciale intitolato "Francia al bivio – Le elezioni francesi" a partire dalle 19:55, non solo dando i risultati in diretta ma anche collegandosi con i corrispondenti Rai e con prestigiosi opinionisti francesi ed italiani.