Esercito Usa abbatte per errore drone della polizia di frontiera, caos sui cieli del Texas: “Incompetenti”

Caos sui cieli del Texas dopo che l’Esercito Usa ha abbattuto un drone governativo della polizia di frontiera usando un’arma laser antidrone piazzata al confine col Messico e che è entrata in funzione accidentalmente contro il velivolo amico. L’incidente, avvenuto tra mercoledì e giovedì, è stato confermato dalle autorità locali e ha fatto scattare l’allarme massimo in tutta la zona con la chiusura dello spazio aereo in una vasta area intorno a Fort Hancock.

L’incidente “si è verificato quando il Dipartimento della Guerra ha impiegato unità specializzate nel contrasto ai sistemi aerei senza pilota che ha individuato un velivolo apparentemente minaccioso operante nello spazio aereo militare", hanno dichiarato in una nota congiunta il Dipartimento della Difesa, la US Customs and Border Protection e la Federal Aviation Administration. La Stessa FFA giovedì ha chiuso lo spazio aereo interessato per il pericolo di coinvolgimento di velivoli civili.

"L'attacco è avvenuto lontano dalle aree popolate e non c'erano aerei commerciali nelle vicinanze", si legge però nella dichiarazione. L’abbattimento infatti è avvenuto vicino al confine messicano, in una zona spesso soggetta ad incursioni di droni messicani utilizzati dai cartelli della droga che è dichiaratamente l’obiettivo dell’esercito statunitense.

L’incidente, il secondo connesso all’uso dell’arma antidrone in pochi giorni vicino al confine messicano, ha fatto scattare nuove pesanti polemiche e accuse in Usa da parte del partito democratico che denuncia una mancanza di coordinamento da parte del Pentagono. “Abbiamo avvertito mesi fa che la decisione della Casa Bianca di non affrontare la questionie con un coordinamento tra agenzie era un'idea miope. Ora stiamo vedendo i risultati dell'incompetenza” hanno dichiarato a Reuters esponenti di spicco del partito democratico nei comitati del congresso per l’aviazione, aggiungendo: “L‘incompetenza dell'amministrazione Trump continua a causare caos nei nostri cieli".

Sia il Pentagono che la CBP hanno dichiarato al Congresso di ritenere di poter utilizzare il laser antidrone senza la preventiva approvazione della FAA che invece la ritiene un’arma pericolosa in zone sorvolate. Dopo l’incidente, le due agenzie hanno affermato che continueranno a lavorare “per rafforzare la cooperazione e la comunicazione per prevenire simili incidenti in futuro".