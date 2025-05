video suggerito

Dal Pakistan il contrattacco contro l'"aggressione indiana": colpite basi aeree e depositi missilistici Il Pakistan ha risposto agli attacchi indiani colpendo basi aeree e depositi missilistici con l'operazione "Bunyanun Marsoos". Cresce la tensione tra le due potenze nucleari. USA e Cina invitano alla moderazione per evitare un'escalation militare.

A cura di Biagio Chiariello

Il Pakistan ha lanciato una vasta controffensiva in risposta a quella che ha definito un’“aggressione indiana”, colpendo l’aeroporto di Pathankot e la base aerea di Udhampur. Lo ha annunciato la televisione di Stato pachistana, come riportato dalla CNN. L’operazione militare, denominata Bunyanun Marsoos — espressione coranica che significa “muro indistruttibile” — è stata diretta contro le basi da cui, secondo Islamabad, sono partiti gli attacchi missilistici contro il suo territorio.

L’esercito pachistano ha inoltre comunicato di aver distrutto un deposito di missili da crociera BrahMos situato a Beas, nei pressi di Amritsar, da dove sarebbero stati lanciati razzi contro il Pakistan. Le autorità militari hanno rivendicato il successo anche di altri attacchi mirati, tra cui quelli alla base aerea di Udhampur, al quartier generale della brigata di KG Top, a un deposito di rifornimenti nella zona di Uri, a postazioni di artiglieria a Derangyari e a un sito missilistico a Nagrota.

Nel frattempo, la polizia del Kashmir indiano ha riferito che almeno cinque persone hanno perso la vita questa mattina in seguito ai bombardamenti pachistani nella regione di Jammu, secondo quanto riportato da vari media internazionali.

La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l’evolversi della crisi tra le due potenze nucleari asiatiche. Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha rivolto un appello a India e Pakistan affinché ristabiliscano canali di comunicazione diretta per “evitare qualsiasi errore di calcolo”. In colloqui telefonici separati con i ministri degli Esteri di entrambi i Paesi, Rubio ha sottolineato la necessità di trovare modalità concrete per ridurre la tensione e prevenire ulteriori escalation, come riferito dalla portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce.

Anche la Cina è intervenuta sulla vicenda, esortando entrambi i Paesi vicini a esercitare la massima moderazione. In una nota ufficiale, il Ministero degli Esteri di Pechino ha invitato India e Pakistan a “dare priorità alla pace e alla stabilità, mantenere la calma e tornare al dialogo politico come via per la risoluzione del conflitto”, evitando azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.