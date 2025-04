video suggerito

Uomini armati attaccano gruppo di turisti in Kashmir: “Almeno 24 morti”. Farnesina monitora la situazione Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco su un gruppo di turisti nella regione contesa del Kashmir indiano. Ci sarebbero almeno 24 morti. Sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili dell’attacco. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia in India: “Monitoriamo la situazione”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

I sanitari che hanno soccorso i turisti feriti nell'attacco nel Kashmir indiano.

Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco su un gruppo di turisti nella regione contesa del Kashmir indiano. Ci sarebbero almeno 24 morti. Lo ha riferito all'Afp un alto responsabile della polizia locale.

Al momento non è stato ancora diffuso nessun bilancio ufficiale ma le autorità hanno definito l'attacco contro i civili il peggiore degli ultimi anni. "Condanno fermamente il vile attacco ai turisti a Pahalgam", ha detto l'ex primo ministro locale Mehbooba Mufti.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che i responsabili "saranno consegnati alla giustizia", riporta la Bbc. "La nostra determinazione a combattere il terrorismo è incrollabile e diventerà ancora più forte", ha scritto in una dichiarazione su X.

Modi ha aggiunto che il ministro degli Interni Amit Shah si recherà a Srinagar, la città più grande del Kashmir, per tenere una riunione di emergenza.

Il vicegovernatore della regione, Manoj Sinha, ha dichiarato che sul posto sono stati dispiegati l'esercito e la polizia. Nessun gruppo ha attualmente rivendicato la responsabilità dell'attacco.

L'attacco è avvenuto a Pahalgam, una popolare meta turistica a circa 90 chilometri dalla città di Srinagar.

La Farnesina e l'ambasciata d'Italia in India stanno monitorando la situazione. Lo riferisce la stessa Farnesina su X, precisando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato "informato". Il post consiglio inoltre di contattare l'ambasciata o l'Unità di crisi della Farnesina "per qualsiasi segnalazione".

"Secondo alcune fonti giornalistiche indiane fra le vittime potrebbe esserci un turista italiano: la polizia e le agenzie di sicurezza indiane stanno procedendo alla identificazione delle vittime e finora non hanno confermato una vittima italiana. – aggiunge la Farnesina.

"Sono profondamente addolorata per l’attacco terroristico avvenuto oggi in India, che ha causato numerose vittime. L’Italia esprime vicinanza alle famiglie colpite, ai feriti, al Governo e a tutto il popolo indiano", ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione.

In alcuni filmati pubblicati dai media indiani si vedono militari indiani che corrono verso il luogo dell'attacco, mentre in altri video si possono sentire le vittime affermare che gli uomini armati avrebbero preso di mira i non musulmani.

La polizia ha dichiarato che diversi turisti sono stati trasportati negli ospedali della zona con ferite da arma da fuoco. L'area è stata transennata e sono in corso le ricerche per rintracciare i responsabili dell'attacco.

La regione himalayana, governata in parte da India e Pakistan, è stata sconvolta dalla violenza sin dall'inizio di un'insurrezione anti-indiana nel 1989. L'India accusa regolarmente il Pakistan di sostenere i militanti, mentre Islamabad nega questa accusa, affermando solo il suo sostegno all'autodeterminazione del Kashmir.

L'attacco più significativo degli ultimi anni ha avuto luogo a Pulwama nel febbraio 2019, quando gli insorti hanno speronato un convoglio della polizia con un'auto imbottita di esplosivo, uccidendo 40 persone e ferendone almeno altre 35. L'attacco più mortale contro i civili avvenne nel marzo 2000, quando furono uccisi circa 30 civili indiani.