Gaza, Hamas chiede garanzie per cessate il fuoco ma Israele intensifica gli attacchi: 100 morti in 24 ore Donald Trump ha affermato che probabilmente si saprà entro 24 ore se Hamas avrà accettato quella che ha definito una "proposta definitiva" per un cessate il fuoco a Gaza. Dopo la strage di ieri con cento morti, anche oggi l'Idf ha colpito diverse zone dell'enclave palestinese uccidendo almeno 18 persone, secondo fonti locali.

A cura di Antonio Palma

Mentre si intensificano le trattative per un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, l’esercito di Tel Aviv non smette di colpire la Striscia dove solo nelle ultime 24 ore si sono registrati almeno cento morti. Anche oggi l’Idf ha colpito diverse zone dell’enclave palestinese uccidendo almeno 18 persone, secondo fonti locali.

Tra le vittime registrate oggi almeno 15 persone sono state uccise in un bombardamento di alloggi che ospitavano sfollati palestinesi nella zona di al-Mawasi, vicino alla citta' di Khan Younis, nella striscia di Gaza meridionale. Un'altra persona è stata uccisa mentre cercava aiuti nei pressi del punto di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation, nei pressi del Corridoio di Netzarim, nella striscia di Gaza centrale.

Il tragico bilancio si va a sommare a quanto accaduto ieri quando una serie di attacchi mortali avvenuti nell'enclave ha fatto una strage. Secondo il bilancio dell'agenzia stampa palestinese Wafa, uccisi oltre 100 palestinesi, tra cui 51 uccisi mentre attendevano gli aiuti umanitari.

Hamas favorevole alla nuova bozza di tregua

Intanto Hamas ha risposto a Trump dicendo di essere favorevole alla nuova proposta di cessate il fuoco per Gaza ma chiede garanzie che possa essere il passo per portare alla fine della guerra. I funzionari del movimento palestinese si sono incontrati giovedì a Istanbul per discutere le proposte di cessate il fuoco Usa e hanno spiegato che stanno parlando con altre "fazioni palestinesi" prima di annunciare formalmente una risposta. Dai loro commenti trapela però che vogliono maggiori garanzie sul fatto che qualsiasi pausa nelle ostilità porti alla fine definitiva della guerra che dura da 20 mesi.

Donald Trump ha affermato che probabilmente si saprà entro 24 ore se il gruppo militante palestinese avrà accettato quella che ha definito una "proposta definitiva" per un cessate il fuoco a Gaza. Anche Israele si aspetta una risposta di Hamas entro poche ore e intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha riunito il gabinetto ristretto