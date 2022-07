Entrano armati nel locale e sparano a caso sui clienti: 14 morti e 9 feriti in Sud Africa “Dalla scena sembra che i killer siano venuti con l’intenzione di uccidere ma in maniera casuale” hanno spiegato gli inquirenti sudafricani.

A cura di Antonio Palma

Una vera e propria strage quella che si è compiuta nelle scorse ore in un locale di Soweto, area urbana della città di Johannesburg, in Sudafrica.

Almeno 14 persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite, alcune in maniera grave, dopo che sconosciuti hanno aperto il fuoco sui clienti di un locale nella notte tra sabato e domenica.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia locale, l’assalto è avvenuto poco dopo la mezzanotte quando un gruppo di uomini, armato di fucili e pistole, è entrato nel bar dell'insediamento informale di Nomzamo e ha iniziato a sparare a caso sui clienti.

Leggi anche Oslo, cancellato il Pride ma centinaia in marcia per diritti LGBT

Il risultato è stata una strage, all’arrivo dei primi agenti e dei soccorsi medici, dodici persone erano già morte e per loro è stato possibile solo accertare il decesso.

Undici persone sono state soccorse e trasportate in ospedale dove però purtroppo due di loro dono decedute nonostante le cure e gli sforzi per salvarle.

In ospedale rimangono ricoverate ora altre nove persone raggiunte da colpi di arma da fuoco. In tutto sono 23 le persone che sono state colpite, tutte tra i 19 e i 35 anni.

"Siamo stati chiamati poco dopo la mezzanotte", ha dichiarato il commissario di polizia di Gauteng, Elias Mawela, aggiungendo: “È stata una brutta scena. Quando vedi i corpi che sono tutti ammucchiati immagini che ognuna di quelle persone stava lottando per uscire dalla taverna”.

La polizia ha detto che gli assalitori usavano sicuramente armi calibro 9 mm perché sulla scena sono state trovate diverse cartucce.

Al momento non ci sono arresti né movente. Mawela ha detto che la polizia deve ancora determinare i dettagli sul movente e stabilire chi fosse il bersaglio dell’agguato.

"Crediamo che fosse più di uno a sparare, in questa fase non sappiamo quale fosse il motivo della sparatoria, ma posso dire che dalla scena sembra che i killer siano venuti qui con l'intenzione di uccidere ma in maniera casuale" ha spiegato l’investigatore.

"Non ho dubbi che con la collaborazione della comunità, saremo in grado di risolvere questo caso", ha aggiunto Mawela, invitando i testimoni a farsi avanti.