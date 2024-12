Entra in una scuola elementare e accoltella maestra e alunni: morto un bimbo, fermato 19enne in Croazia

Zagabria è sotto choc per i fatti avvenuti stamattina, intorno alle 9.50, in una scuola elementare nella zona di Prečko. Il primo bilancio è di una vittima e sette feriti tra cui una maestra, vicina al pensionamento, ora in gravissime condizioni. Fermato un 19enne.