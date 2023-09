Entra a scuola e accoltella compagni e professori: arrestato 14enne in Spagna A Jerez de la Frontera, nel Sud della Spagna, uno studente di 14 anni ha accoltellato tre professori e due compagni dell’istituto Elena García Armada, intorno alle 8.25 della mattina. Il minore è stato fermato e nessun ferito sarebbe in pericolo di vita, ha fatto sapere la polizia.

A Jerez de la Frontera, nel Sud della Spagna, uno studente di 14 anni ha accoltellato professori e compagni all'interno di una scuola. È successo oggi, giovedì 28 settembre, nell'istituto Elena García Armada, prontamente evacuato nei momenti concitati dell'aggressione, avvenuta intorno alle 8.25 della mattina, come si legge sul quotidiano spagnolo El País.

"È sempre entrato puntuale, ma oggi è arrivato più tardi", ha spiegato un compagno di classe del 14enne. Secondo quanto ricostruito, il giovane è entrato in classe, ha aperto lo zaino e ha tirato fuori due coltelli da cucina. “L'ho visto molto arrabbiato, è andato da un compagno di classe e gli ha detto: ‘Ti ammazzo'”, aggiunge il testimone.

Le vittime sarebbero tre insegnanti e due studenti. A renderlo noto è stata la polizia locale, che ha ricevuto una telefonata con la quale qualcuno allertava gli agenti dell'aggressione in atto. Le forze dell'ordine hanno anche spiegato che nessuna delle persone colpite è in pericolo di vita.

Il portavoce della Polizia nazionale di Jerez, Adrian Bezares, ha riferito che un'insegnante è stata portata in ospedale perché ferita all'occhio, ma non dovrebbe perdere la vista perché il fendente non è stato sferrato al bulbo oculare. Un altro professore, di Chimica e Fisica, sarebbe invece stato ferito alla testa. L'insegnante ferito più gravemente, entrato nel ruolo da appena un anno, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Tutti sono già stati dimessi dopo aver ricevuto le cure.

Il giovane è stato fermato e portato in Questura per essere interrogato, come si legge sui media locali. L'aggressore 14enne frequenta la terza media. La polizia ha precisato che non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione.

Il minore resterà in custodia presso la stazione di polizia di Jerez, prima di essere consegnato alla Procura dei Minori per fargli effettuare una perizia psichiatrica forense per “sapere se ha agito con piena consapevolezza delle sue azioni”, come confermato da fonti della polizia.