Enorme incendio al World Trade Center di Hong Kong: oltre trecento intrappolati nel grattacielo Secondo le prime notizie, almeno una decina di persone sono rimaste ferite a Hong Kong tra quelle già evacuate, la maggior parte per aver inalato fumo.

A cura di Antonio Palma

Momenti di terrore ad Hong Kong dove a causa di un enorme incendio divampato al World Trade Center, centinaia di persone sono rimate bloccate nel grattacielo di 38 piani in attesa dei soccorsi. Le immagini dal luogo mostrano centinaia di persone che si sono rifugiate sui tetti dell’edificio per sfuggire all’intensa nuvola di fumo nero e acre che avvolge il palazzo. Secondo i media locali, il rogo è divampato nel centro commerciale che si trova nel palazzo del World Trade Center di Hong Kong che ospita anche uffici, ristoranti e altri negozi. Sul posto stanno operando decine di vigili del fuoco con numerosi mezzi ma ovviamente le operazioni di soccorsi alle persone sono molto difficili per l’altezza e il fumo.

Secondo le prime notizie, almeno una decina di persone sono rimaste ferite tra quelle già evacuate dai soccorritori, la maggior parte ha avuto bisogno di cure mediche in ospedale a causa del fumo inalato che si è diffuso in tutto l’edificio. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, infatti, vi erano ancora decine di persone ai livelli inferiori del centro commerciale. Alcuni video che circolano sui social media mostrano decine di persone intrappolate in una zona esterna al quinto piano del palazzo, in attesa dei soccorsi. Per i media locali circa 100 persone sono state trasferite nell'area all'aperto al quinto piano dell'edificio.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno ora locale, prima dell’alba in Italia, quando il complesso di uffici che sorge nel trafficato distretto di Causeway Bay era pieno di gente. La causa dell'incendio non è ancora nota, ma è in corso una ristrutturazione dell'edificio e ai piani bassi ci sono delle impalcature. Un portavoce della polizia ha affermato ai media locali di aver ricevuto diverse chiamate relative all'incidente, informandole che il fumo denso aveva inghiottito le scale posteriori dell'edificio. Secondo il South China Morning Post, i vigili del fuoco stanno usando le scale per far uscire le persone dai piani più alti dopo aver evacuato quelli in basso.