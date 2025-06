video suggerito

Oltre 20 incendi in Sardegna per colpa delle alte temperature: chiuso un aeroporto e diverse case evacuate Le alte temperature di questi giorni e le raffiche di vento hanno contribuito a innescare 24 roghi su tutto il territorio sardo: è stato necessario evacuare diverse case e chiudere per qualche ora l’aeroporto Riviera del Corallo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

196 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ore complicate in Sardegna che è stata presa d'assalto dagli incendi. Le alte temperature di questi giorni e le raffiche di vento hanno contribuito a innescare roghi su tutto il territorio. I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnerne 24 in poco tempo. E anche adesso la situazione non è migliorata.

Le fiamme nella parte Nord Ovest della regione sono continuate fino a ridosso dell'aeroporto Riviera del Corallo ad Alghero: è stato chiuso per diverse ore perché il fumo del rogo impediva i decolli e l'atterraggio. Così i voli in arrivo sono stati dirottati sugli scali di Cagliari e Olbia. Mentre nella zona di Santa Maria La Palma si è provveduto a evacuare case e aziende agricole.

Sul posto sono impegnati per domare l'incendio diverse vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Protezione civile. Così come sono stati necessari diversi mezzi aerei come canadair arrivati anche da Genova. Tra gli altri incendi segnalati in regione anche quelli a Ozieri, a Muros e nelle campagne di Ittiri. Oltre che nei territori di Quartucciu e Villacidro.