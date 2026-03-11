Elon Musk è ancora l’uomo più ricco al mondo secondo Forbes, chi c’è nella nuova classifica 2026

Secondo la classifica di Forbes sugli uomini più ricchi al mondo del 2026, Elon Musk è ancora al primo posto con un patrimonio da 839 miliardi di dollari. Nella classifica estesa troviamo al 645esimo posto anche Donald Trump. Nella lista dominano gli Stati Uniti con 989 super-ricchi, la Cina con 610 persone e l’India (229).

Elon Musk

Secondo la nuova classifica di Forbes, 3.428 imprenditori, investitori ed eredi sono nella lista dei miliardari. Si tratta di 400 persone in più rispetto al 2025 con un patrimonio complessivo record di 20.100 miliardi di dollari. Nella lista "dominano" gli Stati Uniti con 989 super-ricchi, inclusi i primi 15 della classifica, seguiti da Cina con 610 persone e India (229). Almeno 86 miliardari devono buona parte della loro ricchezza all'Intelligenza Artificiale.

Al primo posto della classifica c'è anche quest'anno Elon Musk, imprenditore e politico naturalizzato statunitense con origini sudafricane. Il proprietario di Tesla e SpaceX mantiene il primato rispetto al 2025, consolidando il suo patrimonio con valutazioni di centinaia di miliardi di dollari per SpaceX, che continua a crescere grazie ai lanci satellitari e ai contratti con governi e aziende, e allo sviluppo di robotaxi autonomi, intelligenza artificiale e robotica per quanto riguarda Tesla.

Si contano 390 new entry per il 2026: tra loro Dr Dre, Beyoncé, Roger Federer e il fratello di Elon Musk, Kimbal, il cui valore nella partecipazione in SpaceX è aumentato di molto. Kimbal possiede infatti piccole quote in alcune società del fratello maggiore.

In classifica, dietro la prima posizione di Elon Musk vi sono Larry Page, fondatore di Google con Sergey Brin (terzo classificato) e oggi impegnato nel settore tecnologico come investitore e imprenditore con mire nel settore dell'intelligenza artificiale. Al quarto posto troviamo Jeff Bezos, fondatore di Amazon, di Blue Origin e proprietario del The Washington Post, acquistato nel 2013. Seguono Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH, e la sua famiglia. Negli ultimi tre posti della top 10 troviamo Jensen Huang, Warren Buffett e lo spagnolo Amancio Ortega

La miliardaria più giovane al mondo è Amelie Voigt Trejes, 20enne brasiliana erede del colosso WEG. Il più anziano in lista è George Joseph, 104 anni, fondatore di Mercury General Corporation, una delle più grandi compagnie di assicurazioni auto e immobiliari della California.

Il patrimonio del primo classificato, Elon Musk

Il patrimonio di Elon Musk è di 839 miliardi di dollari, un vero e proprio record. È il valore più alto mai registrato per un singolo individuo e Musk potrebbe diventare presto il primo trilionario della storia. Il tutto motivato dal valore delle azioni delle sue aziende. L'impennata è arrivata grazie a SpaceX e xAI: l'unione tra le due ha creato un colosso valutato di 1.250 miliardi di dollari. Gli investitori vedono in SpaceX un monopolio del lancio spaziale e della connettività globale con Starlink, ora sostenuto dai modelli di linguaggio dell'intelligenza artificiale. Mursk ne possiede oltre il 40%.

Tesla, in secondo luogo, sembra indirizzata verso la robotica con una capitalizzazione di mercato di 1.500 miliardi di dollari. Il mercato la valuta come vera e propria azienda di robotica. Ultima, ma non per importanza, la piattaforma X, ex Twitter

Anche Donald Trump scala posizioni in classifica

Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, scala posizioni per Forbes, toccando il 645esimo posto della classifica. Dal 2024, il suo patrimonio è aumentato sensibilmente, passando dai 2,6 miliardi di dollari stimati a inizio 2024 ai 6,5 miliardi di dollari di oggi, marzo 2026. L'incremento è dovuto al boom delle criptovalute, nel cui ambito Trump è entrato con progetti come World Liberty Financial. Una sua quota significativa nel 2025 è stata venduta a un fondo collegato allo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, legato alla sicurezza nazionale degli Emirati e membro della famiglia reale di Abu Dhabi.

La top 10 della classifica stilata da Forbes

Di seguito l'elenco dei primi 10 posti nella classifica stilata da Forbes sugli uomini più ricchi al mondo. Al primo posto, come è noto, troviamo ancora Elon Musk, seguito da altri 9 "paperoni". Non compaiono donne nella top ten e la prima appare soltanto in 14esima posizione: si tratta di Alice Walton, figlia del fondatore di Walmart, con un patrimonio di 134 miliardi di dollari. Qui è possibile trovare l'intera classifica.