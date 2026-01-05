Elicottero colpisce corda tesa tra le montagne e si schianta, sposo e le nipoti muoiono nel giorno delle nozze

La tragedia in Arizona dove l’elicottero ha colpito una slackline, una corda tesa tra le montagne per un’attività sportiva. Lo schianto non ha lasciato scampo allo sposo e alle tre nipoti ventenni.

Da amante del volo e degli elicotteri, anche nel giorno del suo matrimonio lo statunitense David McCarty aveva deciso di mettersi alla guida di uno dei suoi velivoli per far vivere qualche ora particolare alle sue nipoti prima della cerimonia nuziale, ma quello che doveva essere un momento spensierato si è trasformato improvvisamente in tragedia. L'elicottero ha urtato una slackline, una corda tesa tra le montagne per un'attività sportiva e usata da equilibristi per camminare e allenarsi, ed è precipitato al suolo causando la morte di tutti e quattro i passeggeri a bordo.

La tragedia si è consumata venerdì scorso nel Telegraph Canyon, a circa 100 km da Phoenix, nello stato dell'Arizona, poco dopo il decollo dell'elicottero dal Pegasus Airpark. Qui il 59enne David McCarty aveva dato appuntamento alle sue tre nipoti poco più che ventenni per portarle a fare un giro sull'elicottero privato pochi istanti prima di pronunciare il suo sì. "Voleva solo far vedere il posto alla sua famiglia", ha raccontato un parente. Doveva essere un brevissimo tour senza particolari difficoltà, essendo il 59enne esperto pilota, ma intorno alle 11 la tragedia improvvisa.

"Un testimone oculare che ha chiamato il numero di emergenza ha riferito di aver visto l'elicottero colpire una parte della corda prima di precipitare sul fondo del canyon", ha affermato l'ufficio dello sceriffo in una nota. Le pale dell'elicottero si sono letteralmente staccate facendo precipitare il velivolo al suolo. Un impatto terribile durante il quale il velivolo si è capovolto e che non ha lasciato scampo al pilota e alle nipoti: Rachel McCarty, 22 anni, Faith McCarty, 21 anni, e Katelyn Heideman, 21 anni.

A causa della zona altamente impervia, i soccorsi purtroppo non hanno potuto raggiungere tempestivamente il luogo dello schianto e i primi soccorritori sono giunti sul posto solo circa sei ore dopo non potendo fare altro che constatare il decesso di tutti gli occupanti dell'elicottero.

La Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno avviato una inchiesta e stanno attualmente indagando sull'incidente per determinarne la causa esatta. Da una prima ricostruzione, per motivi da chiarire, l'elicottero avrebbe urtato il cavo, sbilanciandosi e colpendo poi anche il terreno circostante. Si cerca ora di capire se la slackline sia stata posizionata per errore lungo la traiettoria di volo o se sia stata segnalata e se era visibile ai piloti.

L'International Slackline Association (ISA) dal suo canto ha dichiarato che la corda in quel momento non era in funzione ma era dotata di segnalatori e che la FAA era stata informata tramite un NOTAM emesso prima della collisione, che vietava ai piloti di volare nelle vicinanze per esercitazioni già programmate.