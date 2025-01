video suggerito

“È un pericoloso no vax”, 20mila medici firmano petizione contro Kennedy Jr ministro della salute USA “La salute e il benessere di 336 milioni di americani dipendono da una leadership che dia priorità alla scienza, alla medicina basata sulle prove e all’integrità del sistema sanitario pubblico. Kennedy Jr. non solo non è qualificato per questo ruolo fondamentale, ma rappresenta una minaccia attiva”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quasi 20mila medici hanno firmato una lettera indirizzata al Senato degli Stati Uniti per opporsi alla nomina di Robert F. Kennedy Jr. come segretario alla Salute e ai Servizi Umani, scelta annunciata dal presidente eletto Donald Trump. "La salute e il benessere di 336 milioni di americani dipendono da una leadership che dia priorità alla scienza, alla medicina basata sulle prove e all’integrità del sistema sanitario pubblico", si legge nel documento redatto dal Committee to Protect Health Care, un gruppo di advocacy di medici. "RFK Jr. non solo non è qualificato per questo ruolo fondamentale, ma rappresenta una minaccia attiva".

La lettera cita le posizioni antivacciniste di Kennedy e la diffusione di teorie complottiste, tra le quali i presunti legami tra l'assunzione di antidepressivi e le sparatorie scolastiche, nonché la promozione di trattamenti per il Covid-19 la cui efficacia è stata ampiamente smentita dalla comunità scientifica.

"Questa nomina è un affronto ai principi della salute pubblica, all'instancabile dedizione dei professionisti medici e alla fiducia che milioni di americani ripongono nel sistema sanitario. RFK Jr. ha una storia ben documentata di diffusione di disinformazione pericolosa sui vaccini e sugli interventi di salute pubblica, lasciando comunità vulnerabili senza protezione e mettendo a rischio milioni di vite. La sua nomina è una minaccia diretta alla sicurezza dei nostri pazienti e del pubblico in generale".

I firmatari ricordano che "una solida infrastruttura di sanità pubblica può essere realizzata solo quando lavoriamo collettivamente per proteggerci a vicenda. I vaccini sono tra le più grandi innovazioni mediche della storia, avendo salvato milioni di vite. Il vaccino contro la poliomielite, ad esempio, ha prevenuto 20 milioni di casi di paralisi nei bambini americani e ha quasi debellato la malattia. Allo stesso modo, è stato dimostrato che il vaccino contro il papillomavirus umano (HPV) previene completamente il cancro cervicale, un risultato che una volta si pensava impossibile".

Nonostante questo, RFK Jr. ha trascorso decenni a minare la fiducia del pubblico nei vaccini, diffondendo false affermazioni e teorie cospirative, arrivando persino a paragonare i programmi di vaccinazione alla Germania nazista. La sua organizzazione, Children's Health Defense, ha alimentato il mito da tempo sfatato secondo cui i vaccini causano l'autismo. Questa falsità, basata su uno studio ritrattato di un medico che ha perso la sua licenza, ha generato una sfiducia diffusa nei vaccini salvavita, lasciando i bambini senza protezione da malattie prevedibili e comunità a rischio di epidemie.

Le conseguenze delle campagne di disinformazione del futuro segretario alla salute americano non sono tardate ad arrivare, e sono state enunciate nella lettera.

Nel 2019, RFK Jr. ha visitato Samoa e ha promosso i dubbi sulla sicurezza dei vaccini contro il morbillo. Dopo la sua visita, i tassi di vaccinazione sono crollati dal 60% a solo il 31%, innescando un'epidemia di morbillo che ha ucciso 83 persone, la maggior parte delle quali bambini di età inferiore ai cinque anni. Le azioni di RFK Jr. hanno contribuito direttamente a questa tragedia. Siamo chiari: questa nomina è uno schiaffo in faccia a tutti i professionisti sanitari che hanno trascorso la loro vita a lavorare per proteggere i pazienti da malattie e morti prevedibili. Gli americani meritano di meglio. I nostri pazienti meritano un Segretario dell'HHS che sostenga i principi della scienza e della salute pubblica, concentrandosi sull'affrontare le vere crisi di salute pubblica, come l'alto costo dei farmaci da prescrizione, l'accesso alle cure e le barriere sistemiche che i pazienti devono affrontare, non qualcuno la cui eredità è costruita su bugie e teorie del complotto.

Kennedy, intanto, ha avviato incontri con senatori di entrambi repubblicani e democratici in vista dell’udienza per la sua conferma come segretario alla salute, la cui data non è ancora stata fissata. La sua nomina richiederebbe l’approvazione di tutti i senatori repubblicani, tranne tre, qualora i democratici decidessero di opporsi compatti.