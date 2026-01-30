video suggerito
Duecento morti nel crollo di una miniera di coltan in Repubblica Democratica del Congo
La strage è avvenuta nella miniera di Rubaya, che produce circa il 15% del coltan mondiale, successivamente trasformato in tantalio e molto richiesto dai produttori di telefoni cellulari, computer, componenti aerospaziali e turbine a gas.
A cura di Davide Falcioni
234 CONDIVISIONI
Oltre 200 persone sono morte mercoledì a causa del crollo della miniera di coltan di Rubaya, in Repubblica Democratica del Congo orientale: lo ha dichiarato oggi all'agenzia stampa Reuters Lubumba Kambere Muyisa, portavoce del governatore della provincia in cui si trova il sito estrattivo.
Rubaya produce circa il 15% del coltan mondiale, che viene trasformato in tantalio, un metallo resistente al calore molto richiesto dai produttori di telefoni cellulari, computer, componenti aerospaziali e turbine a gas. Il sito, dove gli operai scavano ancora a mano per pochi dollari al giorno, è sotto il controllo del gruppo ribelle AFC/M23 dal 2024.
234 CONDIVISIONI