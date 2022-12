Dresda, preso l’uomo che si era barricato nel centro commerciale: liberati gli ostaggi Paura oggi a Dresda, in Germania, dove un uomo di 40 anni si era barricato con alcuni ostaggi in un centro commerciale dopo aver ucciso la madre.

A cura di Susanna Picone

A Dresda, in Germania, un uomo che si era barricato nel centro commerciale Altmarktgalerie è stato arrestato dalla polizia. Le persone che aveva preso in ostaggio sono state liberate e non si registrano feriti. Lo ha detto un agente di polizia sul posto e la notizia è stata poi confermata anche su Twitter.

A dare la notizia della presa di ostaggi nella mattinata di oggi era stata la Bild, secondo cui una donna di circa 70 anni era stata uccisa dalla stessa persona poi entrata nel centro commerciale sparando dei colpi di arma da fuoco e barricandosi in uno dei negozi. Poco dopo aver ucciso la donna, secondo il giornale, l'uomo avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che "tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo".

La polizia di Dresda aveva confermato l'operazione in corso nel centro commerciale per una "sospetta presa di ostaggi". Il centro è stato evacuato, chiuso anche il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi. La polizia aveva invitato la popolazione a evitare il centro della città.

Il mall si trova nel centro di Dresda, vicino alla stazione ferroviaria principale e al famoso mercatino di Natale che è stato chiuso. Anche il traffico e i trasporti pubblici sono stati limitati nel centro di Dresda.

Alcuni quotidiani locali scrivono di un possibile dramma familiare. La donna trovata morta, infatti, secondo alcune fonti sarebbe la madre dell'uomo che si era barricato nel centro commerciale. La donna è stata uccisa in un appartamento in un condominio del quartiere di Dresda-Prohlis. Il sospetto, un uomo di circa 40 anni di nazionalità tedesca, dopo essere entrato in contatto con la polizia è stato arrestato. Sul posto sono intervenute anche le forze speciali e il gruppo di negoziazione.