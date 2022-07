Dramma in Usa, bimbo di 6 anni spara alla sorellina di 5 e la uccide: arrestati i genitori Un bambino di 6 anni di Muncie, in Indiana, Stati Uniti, ha sparato accidentalmente alla sorella di 5 mentre stava giocando, uccidendola. Arrestati i genitori di 27 e 28 anni.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Muncie, in Indiana, Stati Uniti, dove un bambino di soli 6 anni ha sparato accidentalmente alla sorellina di 5 uccidendola.

Secondo quanto riporta la stampa locale, la polizia ha arrestato i genitori dei due bambini per condotta negligente, ha precisato il vice capo della polizia Melissa Criswell.

Tutto è successo martedì pomeriggio: i soccorritori hanno riferito di essere intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata da una abitazione di Muncie, a circa 100 chilometri da Indianapolis. Una volta sul posto, hanno trovato la bambina con una ferita di arma da fuoco alla testa. Trasferita all'IU Health Ball Memorial Hospital, i medici non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso. Il fratello avrebbe aperto il fuoco mentre stava giocando con l'arma.

Il padre, il 28enne Jacob Greyson, ha riferito che il figlio di 6 anni ha preso una delle due pistole cariche custodite all'interno di una cassaforte e ha sparato alla sorellina. Il bambino ha raccontato alla polizia di aver trovato la chiave della cassaforte nella camera dei genitori e che non era la prima volta che accedeva alle pistole.

La madre, Kimberly Grayson, 27 anni, ha riferito agli agenti che in precedenza lei e il marito avevano portato il bambino al poligono di tiro per insegnargli a sparare.

La polizia ha inoltre definito le condizioni di vita nella casa della famiglia "deplorevoli", con "cibo, spazzatura, feci di animali e mobili sparsi per tutta la casa".

Episodi di questo genere non sono frequenti a Muncie, tranquilla cittadina dell'Indiana. Nel 2014, un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito dopo che la sua baby sitter di 15 anni gli ha sparato accidentalmente con una pistola che aveva trovato sotto un cuscino. Ancora, l'anno successivo una bambina 3 anni è sopravvissuta a una ferita da arma da fuoco alla testa dopo che un adolescente l'ha colpita sempre accidentalmente.

Il capo della polizia Nate Sloan, pur non commentando i fatti di martedì, ha detto che "ogni proprietario di armi è responsabile di conservare e prendersi cura delle proprie pistole e fucili in modo appropriato. In una casa dove ci sono i bambini, le armi da fuoco dovrebbero essere tenute sempre in una cassaforte chiusa a chiave".