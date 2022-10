Dramma alla festa di nozze, bus carico di invitati cade nel burrone: 30 morti Il mezzo era omologato per 28 posti ma a bordo vi erano circa 50 persone. La tragedia nello stato indiano di Uttarakhand.

A cura di Antonio Palma

Una festa di nozze si è trasformata in tragedia nelle scorse ore in India dove un autobus carico di invitati al matrimonio di due giovani ha sbandato ed è precipitato in un burrone.

Il bilancio dell'incidente è tragico. Almeno 30 persone sono morte mentre altri 21 passeggeri sono rimasti feriti, alcuni in maniera grave.

Il dramma martedì sera ora locale. L'autobus stava trasportando gli invitati al matrimonio da Laldhang al villaggio di Bironkhal, nello Stato di Uttarakhand, quando è avvenuto l'incidente.

Quando si son accorti che gli invitati non arrivavano, gli sposi hanno chiamato e così si è scoperta la tragedia che ha interrotto ogni festeggiamento.

Erano circa le 20 di sera e il mezzo era nei pressi villaggio di Simdi, nel distretto di Pauri quando, per motivi ancora da accertare, è caduto in una gola di 500 metri facendo una strage,

Terribili le immagini della scena con le lamiere contorte dell'autobus che giacevano sul fianco di una ripida collina mentre il personale di soccorso cercavano di tirare fuori i sopravvissuti.

Dopo l'allarme, sul posto sono accorse diverse squadre specializzate nei soccorsi. Il personale, insieme agli abitanti del posto che si sono uniti ai soccorsi, è riuscito a salvare 21 persone, che sono state poi ricoverate negli ospedali vicini mentre per i restanti purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sulle cause di guanto caduto sono in corso le indagini. Lo riferisce la polizia locale. Dai primi accertamenti, i sospetti ricadono sullo stato dell'autobus il cui certificato di idoneità stava per scadere il 26 ottobre prossimo e sul sovraccarico.

Il mezzo era omologato per 28 posti ma a bordo vi erano circa 50 persone. Testimoni oculari hanno detto che l'autobus ha sbandato all'altezza di una curva ed è andato fuori controllo cadendo nel burrone.

Del resto gli incidenti stradali mortali sono comuni in India a causa della guida, delle strade in cattive condizioni e di veicoli vecchi in uso.

Il premier indiano, Narendra Modi, ha detto che verrà fornita tutta l'assistenza possibile alle persone coinvolte. "In questa tragica ora il mio pensiero va alle famiglie in lutto. Spero che coloro che sono rimasti feriti si riprendano al più presto", ha twittato Modi. Secondo i dati della polizia, più di 110mila persone muoiono ogni anno in incidenti stradali in tutta l'India.