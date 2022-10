Dopo l’uragano Ian, in Florida arrivano i batteri carnivori: 29 infezioni e 4 morti Sono già numerosi i casi segnalati legati all’infezione da “Vibrio vulnificus”, il cosiddetto batterio “mangiacarne”, causati “dall’esposizione alle acque alluvionali e alle acque stagnanti a seguito dell’uragano”, fa sapere il Dipartimento sanitario della contea di Lee.

A cura di Biagio Chiariello

L'uragano Ian ha devastato la Florida nelle ultime settimane, almeno 42 le vittime accertate. Ma non è finita. La contea di Lee ora deve fare i conti anche con un aumento dei casi di infezioni e decessi causati dai batteri carnivori: sono almeno 29 i contagi e quattro i morti.

I batteri della fascite necrotizzante (Vibrio vulnificus) vengono spesso chiamati ‘batteri mangia-carne', vivono in acque calde salmastre, come quelle stagnanti.

"Il Dipartimento della Salute della Florida nella contea di Lee sta osservando un aumento anomalo dei casi di infezioni da Vibrio vulnificus a seguito dell'esposizione alle acque alluvionali e alle acque stagnanti a seguito dell'uragano Ian", ha detto lunedì un portavoce del Dipartimento sanitario della contea.

Nel comunicato i residenti sono invitati ad "essere sempre consapevoli dei potenziali rischi associati all'esposizione di ferite aperte, tagli o graffi sulla pelle in acqua calda, salmastra o salata".

"Le fuoriuscite di acque reflue, come quelle causate dall'uragano Ian, possono aumentare i livelli di batteri", si legge ancora nella nota ufficiale. "Con l'evolversi della situazione post-tempesta, le persone dovrebbero prendere precauzioni contro infezioni e malattie causate da Vibrio vulnificus".

Anche la contea di Collier, appena a sud della contea di Lee, ha registrato tre casi confermati che secondo i funzionari sono legati a Ian.

In tutta la Florida, quest'anno sono stati registrati 11 morti confermati attribuiti al batterio e un totale di 65 casi, secondo i dati sanitari dello stato. I funzionari stimano che quasi la metà sia legata all'uragano Ian. Nel 2021 sono stati registrati 10 decessi e 34 casi in Florida. L'anno prima si sono invece contati sette morti attribuiti ai batteri.

Il batterio "mangiacarne" è così noto perché può trasformarsi in fascite necrotizzante, una condizione che provoca la rottura dei tessuti. Non sono gli unici batteri che possono causare questa particolare forma di infezione.

Secondo gli US Centers for Disease Control and Prevention circa un paziente su cinque che ha contratto il Vibrio vulnificus finisce col perdere la vita, a volte entro uno o due giorni dalla malattia. L'infezione può portare alla setticemia se entra nel flusso sanguigno e talvolta può costringere ad amputazioni per prevenirne la diffusione ad altre parti del corpo di un paziente.