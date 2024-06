video suggerito

Donna incinta perde bambino dopo essere stata presa a calci nella pancia da un gruppo di ragazzini negli Usa È accaduto in una strada di Chicago. Moglie e marito soni stati aggrediti senza ragione da un gruppo di adolescenti. La donna ha perso il figlio che aveva in grembo: era incinta di due settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Un uomo e una donna, marito e moglie di Chicago, sono stati aggrediti venerdì scorso nel quartiere Streeterville della città statunitense: la coppia ha raccontato di essersi ritrovata circondata da adolescenti intorno alle 20:30 e di essere stati ripetutamente presi a calci e pugni apparentemente senza alcuna ragione: la baby gang infatti non era intenzionata a commettere una rapina ma evidentemente solo a dare sfogo una violenza totalmente immotivata e cieca.

I ragazzini infatti hanno dapprima spruzzato spray al peperoncino alla coppia, poi hanno sferrato all'uomo e alla donna una raffica di colpi a volto e allo stomaco. I calci e i pugni sono stati così forti che la donna, incinta di due settimane, ha perso il figlio che aveva in grembo.

La polizia di Chicago è arrivata sul luogo dell'aggressione e ha subito fermato un ragazzo di 14 anni e una ragazza di 17 anni. Entrambi sono stati accusati di violenze."Non hanno rubato nulla. Dicevano cose come: ‘La strada è nostra. Non potete attraversare la nostra zona.' Indossavo un bel vestito e dei tacchi, stavo uscendo con mio marito, mi hanno trascinato a terra e mi hanno minacciata, sostenendo che non mi conoscevano e non potevo andare in giro liberamente in quella zona della città", ha raccontato la donna. La polizia di Chicago sta indagando ed è sulle tracce di tutti. ragazzi e le ragazze che hanno preso parte all'aggressione.