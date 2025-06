Il piano di Trump per salvare TikTok negli Stati Uniti: “C’è un acquirente, Xi accetterà”

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Trump ha annunciato di aver trovato un acquirente per TikTok dopo che lo scorso gennaio, appena insediatosi, aveva sospeso il divieto imposto dalla Corte Suprema nei confronti della piattaforma. In realtà si tratterebbe più compratori, "un gruppo di persone molto ricche", le ha definite Trump, che sarebbero pronte a rilevare l'app.

Nell'intervista rilasciata a FoxNews, il presidente americano ha precisato che tra circa due settimane rivelerà l'identità dei compratori e presumibilmente, i dettagli dell'operazione, che per il momento restano segreti. "Abbiamo un acquirente per TikTok, un gruppo di persone molto ricche".

Sarebbe questo, quindi, il piano del tycoon per salvare la piattaforma che a gennaio era stata bloccata per 14 ore in tutti gli Stati Uniti, in quanto ritenuta dai giudici pericolosa per la sicurezza nazionale. Per evitare il divieto, la Corte Suprema, aveva imposto a ByteDance, la società proprietaria, di vendere. Una volta arrivato alla Casa Bianca, Trump aveva sospeso il bando impegnandosi a trovare degli acquirenti.

In questi mesi le relazioni con Pechino si erano raffreddate per via della guerra commerciale innescata da Washington e le trattative su TikTok avevano subito una battuta d'arresto, tanto da costringere Trump a rinviare la scadenza per ben due volte. Ora che i compratori sono stati individuati, l'intesa sembra vicina e secondo il presidente americano, Xi Jinping accetterà. "Probabilmente lo farà", ha dichiarato. Tra i papabili per l'acquisto ci sono naturalmente le big tech come Meta, Microsoft, ma anche Oracle, Walmart e Amazon.

L'intervista a FoxNews: che cosa ha detto su Iran e dazi

Nell'intervista a FoxNews, Trump ha parlato anche della crisi in Medio Oriente. "L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica, ma il programma nucleare è stato annientato come mai nessuno aveva visto prima", ha dichiarato. Commentando i bombardamenti contro i siti nucleari, ha sottolineato che gli attacchi hanno portato "alla fine delle ambizioni nucleari" di Teheran, "almeno per un certo periodo di tempo".

Rispetto alle indiscrezioni sul trasferimento dell'uranio arricchito altrove prima dei raid statunitensi, il presidente Usa ha affermato: "Penso che sia stato molto complicato. È molto pericoloso, è una cosa difficile da fare. Inoltre, non abbiamo dato molto preavviso perché non sapevano del nostro arrivo fino a quel momento"

Quanto alle trattative con l'Ue sui dazi, che dovrebbero entrare in vigore il 9 luglio, Trump ha detto che non ci sarà un'altra proroga, lasciando intendere che l'accordo con Bruxelles starebbe per chiudersi. "Potrei farlo, ma non credo ci sia bisogno", ha dichiarato precisando che il suo team "sta inviando lettere" ai Paesi colpiti dalle misure. "Abbiamo fatto un accordo sui dazi con la Cina e con la Gran Bretagna, stiamo lavorando ad intese con tutti gli altri".