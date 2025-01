Ora Donald Trump vuole diventare il paladino di TikTok, l’appello su Truth social: “Salviamolo”

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

TikTok ha un'ultima speranza: Donald Trump. Poche ora prima della sentenza della Corte Suprema ByteDance ha deciso di bloccare il social su tutti i dispostivi. Negli Stati Uniti chiunque provi ad accedere si trova di fronte a questo messaggio: "Spiacenti, TikTok non è attualmente disponibile." Ma questa è solo una mossa all'interno di un piano ben più ampio. TikTok infatti punta tutto sul presidente eletto. Come spiega nel messaggio che compare sulla schermata degli account bloccati: "Siamo fortunati che il presidente Trump lavorerà con noi a una soluzione per ripristinare TikTok una volta che assumerà l'incarico. Restate sintonizzati!"

Il presidente eletto non smentisce, anzi, sulla sua piattaforma Truth Social ha scritto dopo il ban: "Save TikTok!". Siamo di fronte a un cambio di marcia. Trump infatti da tempo critica TikTok, accusandolo di essere un cavallo di Troia per il governo cinese, usato per spiare e influenzare gli utenti americani. E infatti nel 2020 aveva proposto di bloccare la piattaforma negli Usa. Ora però la vuole salvare.

Il destino di TikTok e il ruolo di Donald Trump

Joe Biden ha detto che lascerà l’applicazione del disegno di legge a Trump e il Ceo di TikTok, Shou Chew, ha subito lanciato un appello al presidente eletto per salvare la sua app. “A nome di TikTok e di tutti i nostri utenti in tutto il paese, voglio ringraziare il presidente Trump per il suo impegno a lavorare con noi per trovare una soluzione che mantenga TikTok disponibile negli Stati Uniti"

Su Truth social ha dichiarato: “La decisione della Corte Suprema era prevista e tutti devono rispettarla. La mia decisione su TikTok sarà presa in un futuro non troppo lontano, ma devo avere il tempo di rivedere la situazione. Restate sintonizzati!”. E infatti sembra che darà una tregua di 90 giorni alla piattaforma dopo il suo insediamento. “L’estensione di 90 giorni è qualcosa che molto probabilmente sarà fatta, perché è appropriata”, ha detto alla NBC. “Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì”.

Non solo, la Casa Bianca ha dichiarato venerdì che TikTok “dovrebbe rimanere disponibile per gli americani, ma semplicemente sotto la proprietà americana”. Quindi non è detto che ByteDance e Trump intendano salvare TikTok nello stesso modo. Anzi.