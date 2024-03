Perché negli Stati Uniti l’app di TikTok rischia di scomparire per sempre La Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti ha votato un documento che può portare al ban definitivo di TikTok. Joe Biden ha spiegato che se il disegno di legge passa in Senato sarà pronto a firmarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il rischio per TikTok è quello di seguire lo stesso percorso che ha portato Huawei ai margini del mercato occidentale. La Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti ha deciso i approvare un disegno di legge che punta a imporre una condizione chiara all’app dedicata ai video. La richiesta è semplice: o TikTok si stacca dall’azienda cinese che ha curato il suo sviluppo oppure andrà incontro a una serie di ban.

La messa al bando di TikTok è un tema già discusso nella politica degli Stati Uniti. A marzo 2023 il Ceo di TikTok Shou Zi Chew era stato interrogato per ore davanti al Congresso. Il tema di tutte le domande era la sicurezza di TikTok e soprattutto il rapporto con il governo cinese. TikTok è la prima piattaforma sviluppata in Cina ad essere entrata nel mercato occidentale. La società che l’ha sviluppata si chiama ByteDance e ha nella sua scuderia anche altre app che hanno registrato alti livelli di download come CapCut.

Le motivazioni del Congresso degli Stati Uniti

ByteDance ha deciso di staccare dalla sua struttura la parte internazionale. Ufficialmente la versione di TikTok che si può scaricare negli Stati Uniti ha sede a Los Angeles. I rapporti tra le due società sono comunque stretti e la paura del Congresso è che i dati dei cittadini statunitensi vengano condivisi da TikTok con il governo cinese.

Una delle tesi di chi ha votato a favore di questo atto è che Pechino abbia sfruttato il libero mercato occidentale per entrare negli smartphone della popolazione e guadagnare vantaggio a livello di softpower e di raccolta dati. Le deputata Cathy McMorris Rodgers ha spiegato al Washington Post:

“Oggi inviamo un messaggio chiaro che non tollereremo che i nostri avversari utilizzino le nostre libertà come armi contro di noi”.

Cosa succede se passa la legge contro TikTok

Se la legge contro TikTok passa le opzioni sono due. La società potrà scegliere se vendere tutto entro sei mesi oppure potrà tenere la proprietà di TikTok e affrontare una serie di ban che con tutta probabilità la porterà ai margini del mercato. Una condanna all’inconsistenza che negli anni scorsi è già stata applicata a Huawei.

Prima di essere approvata la proposta dovrà passare dal Senato. Il presidente in carica Joe Biden però è già stato discretamente chiaro: “Se il disegno passa, firmerò la legge”.