TikTok è stato bloccato, negli Usa nessuno può accedere sull'app: l'ultima speranza è Donald Trump ByteDance ha deciso di anticipare il ban del 19 gennaio. La chiusura è una chiara presa di posizione: TikTok ha scelto. È però solo una mossa all'interno di una partita ben più ampia. Non è ancora detto che il social chiuderà definitivamente negli Usa.

A cura di Elisabetta Rosso

TikTok è bloccato. L'app è scomparsa dagli store digitali, chiunque provi ad accedere negli Stati Uniti si trova di fronte a questo messaggio: "Spiacenti, TikTok non è attualmente disponibile. Una legge che vieta TikTok è stata emanata negli Stati Uniti. Siamo fortunati che il presidente Trump lavorerà con noi a una soluzione per ripristinare TikTok una volta che assumerà l'incarico. Restate sintonizzati!"

La legge per bandire il social negli Stati Uniti sarebbe dovuta entrare in vigore a mezzanotte del 19 gennaio ma TikTok ha deciso di anticipare il ban. Da tempo si trova davanti a un bivio: vendere o morire. La chiusura anticipata è una chiara presa di posizione: TikTok ha scelto.

È però solo una mossa all'interno di una partita ben più ampia. Non è ancora detto che il social chiuderà negli Usa. Come spiega la piattaforma c'è un'ultima speranza: Donald Trump. Potrebbe far sorridere visto che il presidente eletto più volte si è scagliato contro il social cinese accusandolo di spiare gli utenti americani (è stato anche il primo a proporre un divieto per la piattaforma nel 2020) eppure sembra aver cambiato idea. Trump potrebbe infatti sospendere il divieto per 90 giorni dopo il suo insediamento.

Perché TikTok è stata bloccata negli Usa

TikTok da anni è nel mirino degli Stati Uniti. L’accusa è di spiare gli utenti, ma la preoccupazione più grande non è tanto la raccolta dei dati (cosa che ha fatto ogni social network, Facebook, Instagram, X, funzionano allo stesso modo) quanto il rischio che quelle informazioni vengano consegnate e usate dal governo cinese per "minare le istituzioni democratiche, favorire la dipendenza da internet tra i giovani, spiare e influenzare gli utenti".

La mossa di TikTok

La chiusura anticipata è una presa di posizione da parte della società madre ByteDance. TikTok non venderà, ha già spiegato che il disinvestimento “non è semplicemente possibile: commercialmente, tecnologicamente, legalmente”. La società ha mantenuto questa linea fino alla fine.

La piattaforma è consapevole che dalla sua parte ci sono milioni di influencer, creator, attività che hanno costruito una carriera su TikTok, non siamo solo di fronte a una forma di intrattenimento, intorno alla piattaforma gira un business. In molti hanno deciso di costruire un piano B prima del ban. Sono migrati su altre piattaforme, non le occidentali Instagram e Facebook, hanno preferito invece le cinesi RedNome e Lemon8. Un chiaro messaggio nei confronti del governo americano.

Come ha scritto un utente: "Dal momento che il governo degli Stati Uniti è preoccupato che i nostri dati personali vengano rubati dalla Cina, passiamoli direttamente al governo cinese. Vuoi portarmi via il cellulare?".

I 90 giorni di Donald Trump

Biden ha detto che lascerà l’applicazione del disegno di legge a Trump e la Casa Bianca ha dichiarato venerdì che TikTok “dovrebbe rimanere disponibile per gli americani, ma semplicemente sotto la proprietà americana”.

Il capo di TikTok Shou Chew ha lanciato un appello al presidente eletto per salvare la sua app. “A nome di TikTok e di tutti i nostri utenti in tutto il paese, voglio ringraziare il presidente Trump per il suo impegno a lavorare con noi per trovare una soluzione che mantenga TikTok disponibile negli Stati Uniti”, ha detto in un video pubblicato su TikTok.

Trump ha detto sabato che avrebbe dato a TikTok una tregua di 90 giorni da un potenziale divieto dopo il suo insediamento. “L’estensione di 90 giorni è qualcosa che molto probabilmente sarà fatta, perché è appropriata”, ha detto alla NBC. “Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì”.