Donald Trump si sarebbe ritirato per cinque miliardi di dollari: la rivelazione dell’ex re delle cripto Per 5 miliardi di dollari Donad Trump avrebbe accettato di ritirare la sua candidatura alle presidenziali 2024. Lo avrebbe rivelato Sam Bankman-Fried, ex miliardario ed ex re delle criptovalute, attualmente in carcere per frode. Il 31enne avrebbe detto di essersi messo in contatto con lo staff del tycoon proprio con l’obiettivo di pagare Trump per farlo desistere dal correre di nuovo alle elezioni.

Cinque miliardi di dollari. Sarebbe questa la cifra per cui l'ex presidente degli Stati Uniti Donad Trump avrebbe accettato di ritirare la sua candidatura alle presidenziali 2024. A fare la scioccante rivelazione sarebbe stato l’ex miliardario ed ex re delle criptovalute Sam Bankman-Fried. Infatti, secondo quanto si legge in un estratto del nuovo libro di Michael Lewis, "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon", pubblicato dal Washington Post, Bankman-Fried avrebbe valutato l’idea di pagare l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per non correre alle prossime elezioni. Lewis ha anche raccontato che l'ex miliardario stesse programmando di dare tra i 15 e i 30 milioni di dollari al senatore repubblicano Mitch McConnell per sconfiggere i candidati “più trumpiani” nella corse al Senato.

Bankman-Fried, 31 anni, fondatore della borsa, fallita, di criptovalute FTX, è attualmente in carcere. Dopo l'arresto, si è dichiarato non colpevole di sette capi di imputazione, tra cui frode e cospirazione derivanti dal crollo avvenuto nel novembre 2022. L'uomo ora rischia una pena massima di 110 anni di carcere, mentre l'uscita del libro di Lewis, prevista per questa settimana, dovrebbe coincidere con l'apertura del processo a carico dell'ex miliardario.

Sam Bankman–Fried, 31 anni, ex miliardario e fondatore della borda di criptovalute FTX

Cosa ha raccontato Sam Bankman-Fried

Come preview del libro che uscirà nei prossimi giorni è stata scelta una conversazione che Lewis avrebbe avuto con il fondatore di FTX. "Mentre l'aereo scendeva su Washington, mi spiegò che stava valutando la legittimità di pagare Donald Trump affinché non si ricandidasse alla presidenza", si legge nel breve estratto pubblicato dal quotidiano statunitense.

"Il suo team aveva in qualche modo creato un canale secondario per l’operazione Trump" – prosegue Lewis – ed era tornato con la notizia, non proprio sconvolgente, che Donald Trump avrebbe potuto effettivamente avere un prezzo: 5 miliardi di dollari. O almeno così è stato detto a Sam dal suo team". Rimarrà un mistero il motivo per cui l'ex miliardario non abbia poi effettivamente portato avanti i suoi piani, visto che nell’estratto non se ne fa menzione. Mark Botnick, un portavoce di Bankman-Fried, ha rifiutato di commentare l'estratto, così come i rappresentati di Trump, ha spiegato l'agenzia Reuters.