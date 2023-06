Documenti top secret nascosti in bagno e in camera, Trump in Tribunale a Miami: cosa succede oggi Donald Trump in Tribunale a Miami oggi nella prima udienza del processo che lo vede incriminato per possesso di documenti top secret sui segreti militari Usa. Per l’occasione predisposto un potente dispositivo di sicurezza in vista dell’arrivo di possibili sostenitori.

A cura di Antonio Palma

L’ex Presidente Usa Donald Trump comparirà oggi in Tribunale a Miami nella prima udienza del processo che lo vede incriminato per cattiva gestione di documenti segreti e classificati che avrebbe portato via dalla Casa Bianca dopo la fine del mandato, nascondendoli in casa sua a Mar-a-Lago. Il Tycoon è già arrivato a Miami dove oggi nell'aula di un tribunale federale gli verranno letti i 37 capi d'accusa di cui deve rispondere di cui 31 relativi proprio alla sottrazione intenzionale di informazioni sulla difesa nazionale ai sensi della legge sullo spionaggio.

L’udienza in Tribunale nel centro di Miami, presso il Wilkie D. Ferguson Jr. Federal Courthouse, è fissata per le 15 ora locale, le 21 in Italia. Per l’occasione predisposto un potente dispositivo di sicurezza in vista dell’arrivo di giornalisti e curiosi ma anche di possibili sostenitori e contestatori. Trump infatti gode di forte sostegno tra i latinoamericani, molto presenti in città, e l'ex presidente Usa è favoritissimo nei sondaggi per la nomination del Partito Repubblicano alle elezioni presidenziali del 2024.

“Stiamo prendendo questo evento estremamente sul serio. Stiamo impiegando risorse sufficienti per gestire una folla fino a 50.000 persone", ha detto il capo della polizia della città, Manuel Morales, aggiungendo. “Non ci aspettiamo problemi. Siamo pronti perché tutto finisca bene".

Leggi anche Nella doccia e in un ripostiglio, così Trump nascondeva in casa i documenti sui segreti nucleari

Trump ha lasciato Bedminster, nel New Jersey, dove aveva giocato a golf nel suo club durante il fine settimana, ed è volato all'aeroporto di Miami dove ha pernottato nel suo club di golf Trump National Doral Miami. Secondo quanto stabilito, un corteo protetto dalla polizia di Miami accompagnerà Trump al tribunale nel centro città dove sarà consegnato agli agenti federali statunitensi che si occupato della sicurezza del tribunale.

Secondo l’accusa, Trump teneva custoditi documenti top secret sui segreti militari Usa in luoghi assolutamente non idonei tra cui una sala da ballo, la doccia di un bagno della sua villa, la sua camera da letto e un ripostiglio. Si tratta di documenti che includono “informazioni riguardanti le capacità di difesa e di armamento sia degli Stati Uniti che di paesi stranieri; programmi nucleari degli Stati Uniti; potenziali vulnerabilità degli Stati Uniti e dei suoi alleati agli attacchi militari; e i piani per possibili ritorsioni in risposta a un attacco straniero" come si legge nelle 49 pagine di accusa contro l'ex Presidente statunitense.

Trump dal suo canto accusa Biden di volerlo incastrare e ha promesso una sorta di ritorsione se sarà eletto alla Casa Bianca. In un post sui social media, l’ex presidente infatti ha detto che se sarà eletto di nuovo nel 2024, nominerà il suo "vero procuratore speciale" per "perseguitare" Joe Biden e la sua "famiglia criminale". "Nominerò un procuratore speciale per perseguire il presidente più corrotto della storia degli Stati Uniti, Joe Biden, l'intera famiglia criminale Biden. E tutti gli altri coinvolti nella distruzione delle nostre elezioni, dei confini e del Paese stesso".