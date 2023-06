Nella doccia e in un ripostiglio, così Trump nascondeva in casa i documenti sui segreti nucleari A rivelarlo è l’atto di accusa ufficiale svelato dai pubblici ministeri federali che hanno incriminato l’ex presidente Usa. I capi di accusa sono 38 in totale tra cui molti relativi alla legge sullo spionaggio.

A cura di Antonio Palma

Una sala da ballo, la doccia di un bagno della sua villa, la sua camera da letto e un ripostiglio, sono i luoghi cui Donald Trump teneva custoditi documenti top secret sui segreti nucleari Usa che invece non sarebbero dovuti uscire dalla Casa Bianca. A rivelarlo è l'atto di accusa ufficiale svelato dai pubblici ministeri federali che hanno incriminato l'ex presidente per cattiva gestione di documenti riservati.

I capi di accusa sono 38 in totale di cui 31 relativi proprio alla sottrazione intenzionale di informazioni sulla difesa nazionale ai sensi della legge sullo spionaggio. Le accuse derivano da centinaia di documenti che Trump ha conservato nella sua casa di Mar-a-Lago, in Florida, dopo aver lasciato la Casa Bianca. Oltre trecento cartelle che includono informazioni sulle capacità di armamento degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

"I documenti riservati che Trump ha conservato nelle sue scatole includevano informazioni riguardanti le capacità di difesa e di armamento sia degli Stati Uniti che di paesi stranieri; programmi nucleari degli Stati Uniti; potenziali vulnerabilità degli Stati Uniti e dei suoi alleati agli attacchi militari; e i piani per possibili ritorsioni in risposta a un attacco straniero" si legge nelle 49 pagine di accusa contro l'ex Presidente statunitense.

Il club Mar-a-Lago di Trump "non era un luogo autorizzato" per "l'archiviazione, il possesso, la revisione, l'esposizione o la discussione" di documenti riservati, afferma l'accusa. Tuttavia In due occasioni nel 2021, l'ex presidente ha mostrato documenti riservati ad altri che non avevano il nulla osta di sicurezza, tra cui uno scrittore e due membri dello staff. Il fatto emerge da una registrazione audio di un incontro privato nel suo club di golf a Bedminster, nel New Jersey, e che incastra Trump

"Come presidente avrei potuto declassificarlo. Ora non posso, sai, ma questo è ancora un segreto. Questa è un'informazione segreta", avrebbe detto Trump, secondo una registrazione audio diffusa dalla cnn che suggerisce che Trump stia mostrando a quelli nella stanza il documento di cui sta discutendo, un file su un piano di attacco all'Iran.

Tra i capi di accusa anche quello di aver ha cercato di ostacolare l'inchiesta dell'FBI suggerendo al suo avvocato di "nascondere o distruggere" i documenti o di dire falsamente agli investigatori che non li aveva. Accusato infine anche l'assistente personale di Trump a Mar-a-Lago, Waltine Nauta, che avrebbe spostato i documenti per nasconderli all'FBI.